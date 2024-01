Il remote working ha reso più produttivo il settore ICT?

La pandemia nel 2020 ha rappresentato uno spartiacque per il mondo del lavoro. Molte aziende infatti hanno iniziato a ragionare in termini di ‘agilità’, riorganizzando il lavoro di interi reparti in remoto. L’adozione del cosiddetto smartworking è stata una sfida importante anche per un settore abbastanza abituato ai cambiamenti come quello ICT.

Maggiore flessibilità, più produttività

Sebbene molte imprese hanno dovuto fare di necessità virtù, facendo ricorso al remote working a causa delle passate restrizioni, col tempo questa soluzione è diventata un vero e proprio modello da seguire in maniera permanente.

Vantaggi come flessibilità, riduzione dello stress, un miglior work life balance da una parte (per i lavoratori) e riduzione dei costi dall’altra (per le aziende) sono innegabili. Allo stesso tempo, non ci sono ormai molti dubbi che l’introduzione del lavoro agile abbia contribuito ad aumentare la produttività e a far calare il tasso di assenze al lavoro.

La sfida è organizzativa

Dopotutto per le giovani generazioni, specialmente in un settore come l’ICT che ha che fare con la tecnologia, la flessibilità è tutto e spesso proprio lo smart working è una richiesta che perviene già in sede di colloquio.

La sfida vera e propria, semmai, è ancora quella organizzativa. Gestire un team da remoto ha i suoi rischi in termini di comunicazione e collaborazione; inoltre, si pone il problema del monitoraggio efficace delle attività, la coesione del gruppo e di adeguare la leadership a un contesto nuovo.

Inclusività e investimenti per il lavoro agile

Considerando rischi, vantaggi e produttività, il lavoro flessibile è un’opportunità anche per l’inclusività. Pensiamo alle persone disabili o chi ha in famiglia situazioni delicate e particolari e con il remote working riesce a distribuire meglio il carico domestico.

Infine sono – e saranno in futuro – gli investimenti a garantire tutto il supporto necessario al cambiamento. Vale a dire, ampliamento delle reti, computer e device per i dipendenti, formazione, adozione di processi di cybersecurity.