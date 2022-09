Eleganza e prestazioni, due lussi un unico marchio

Unicità e stile rappresentano da sempre l'Italia in giro per il mondo. Sono tanti infatti i campi nei quali il Made in Italy eccelle sin dall'alba dei tempi e tra questi ce n'è uno che forse più degli altri riesce a unire l'eleganza e la sportività con l'avanguardia tecnologica, si tratta ovviamente dell'industria automobilistica.

Molti i brand che nell'ultimo secolo hanno reso il Bel Paese uno dei più rilevanti centri del motorismo mondiale, alcuni di questi si sono distinti sulle piste di tutto il Pianeta, altri invece hanno puntato sul lusso e poi c'è Maserati che è riuscita nell'impresa di fare del lusso misto alla sportività e alle alte prestazioni il proprio trademark.

La nuova Era Maserati è già cominciata

Il Tridente ha da poco inaugurato una nuova Era, dedicata all'audacia e all'innovazione, con auto come la MC20 – super sportiva che raccoglie l'eredità della MC12 – e Grecale – il D-SUV che unisce il massimo del comfort a prestazioni degne di un'auto da competizione – che rivoluzionano le proprie categorie di appartenenza.

Maserati però non si distingue soltanto nel campo strettamente legato a prestazioni e lusso, il marchio modenese spicca infatti anche in tema di servizio al cliente che viene coccolato sin dal proprio arrivo in concessionaria.

Un caso eclatante in questo senso è rappresentato da ForzA , Concessionaria Ufficiale Maserati per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e Top Dealer in ambito nazionale per tutto l’Usato di Lusso.

L'azienda che mette il cliente al centro

Prossima alla soglia dei 30 anni di storia, ForzA ha come mission l'offerta di un gran numero di servizi il più possibile in prossimità dei propri clienti. Punto di riferimento per le tre regioni, offre, nelle sue sedi di Torino e Genova – quest'ultima inaugurata nel 2019 – la stessa varietà di servizi, compreso il collegamento con i service ufficiali Maserati.

Auto nuove, usato di lusso e noleggio, da ForzA il cliente ha a disposizione una proposta a 360° e viene accompagnato in ogni fase dell'acquisto da un preparato staff di professionisti altamente formati e specializzati.

Per i veri appassionati del lusso e di innovazione, quindi, che desiderano un servizio senza pari, il consiglio è di visitare gli Showroom di ForzA. Sul sito internet, è possibile trovare tutti i contatti necessari per fissare un appuntamento in esclusiva e trovare risposta alle proprie esigenze.