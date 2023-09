Il nuovo SUV tecnologico, prestigioso e italiano

L'Italia è da sempre la terra dei motori; il prestigio delle due e delle quattro ruote nate sul nostro territorio è riconosciuto da tutti.

Parlando di auto, un brand che non può non essere nominato è Maserati, un'azienda che da anni è sinonimo di eleganza, tecnologia e velocità.

Ed è proprio sotto questi elementi che la nuova Maserati Grecale ha intenzione di imporsi per l'ennesima volta sul mercato.

Maserati Grecale: un elegante capolavoro italiano

La Maserati Grecale è il nuovo gioiello dell'automobilismo italiano. Il suo design è un'ode all'arte automobilistica italiana, con linee fluide e curve sinuose che catturano l'attenzione ad ogni angolo. Il frontale distintivo presenta la classica griglia Maserati, mentre i fari a LED aggiungono un tocco di modernità.

L'interno della Grecale è un'esperienza di lusso e comfort. I materiali pregiati, come la pelle di alta qualità, conferiscono un tocco di classe, mentre l'avanzata tecnologia di infotainment offre un'esperienza di guida connessa senza pari. Gli spazi sono generosi sia per i passeggeri che per il bagagliaio, rendendo la Grecale adatta a viaggi lunghi e avventure urbane.

Motorizzazione Mild Hybrid: la chiave per evitare il Super Bollo

Uno dei punti salienti della Maserati Grecale sono le diverse motorizzazioni che monta: il possente 3.0 V6 biturbo da ben 530 CV oppure l'innovativo 2.0 mild hybrid; quest'ultimo rappresenta una una soluzione tecnologica che affianca al classico motore a 4 cilindri un secondo motore elettrico da 48 volt, in grado di erogare potenza quando richiesta e di raggiungere le prestazioni del modello con 330 cavalli; questa soluzione offre anche un notevole vantaggio fiscale per i clienti. Con l'entrata in vigore del Super Bollo, molti automobilisti italiani si sono visti costretti a pagare tasse elevate sui veicoli di lusso con cavallerie superiori ai 252 cavalli. La Maserati Grecale, grazie alla sua tecnologia mild hybrid, è un'eccezione a questa regola.

Ma come funziona esattamente questa tecnologia? Il sistema mild hybrid combina un motore a combustione interna con un motore elettrico, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando l'efficienza del carburante. Ciò significa che la Grecale è non solo rispettosa dell'ambiente, ma offre anche un notevole risparmio in termini di tasse. I clienti possono così godere delle prestazioni eccezionali e dello stile senza pari della Maserati, senza preoccuparsi del Super Bollo che pesa sulle auto tradizionali.

Rossocorsa: la tua porta d'accesso al mondo Maserati

Se la Maserati Grecale vi affascina e desiderate esplorare ulteriormente questa meraviglia automobilistica italiana, Rossocorsa è il punto di partenza ideale. Fondata nel 1994, questa storica concessionaria di auto di lusso ha costruito una reputazione impeccabile nel settore e continua a offrire ai clienti una gamma di veicoli straordinari.

Presso le varie sedi Rossocorsa, situate a Milano, Cinisello Balsamo, Torino, Brescia, Ceriale e Bolzano potrete scoprire la Maserati Grecale in tutta la sua magnificenza, esaminando da vicino le caratteristiche e le opzioni disponibili.

Nello Showroom di Milano potrete assaporare appieno la Corporate Identity Maserati.

In tutte le sedi potrete provare con mano grazie ai test ride la vera essenza sportiva e di classe della Grecale.

Sono infatti presenti diversi modelli in pronta consegna con diversi allestimenti e configurazioni, ideali per le necessità di tutti.

Il personale altamente qualificato e appassionato di Rossocorsa sarà lieto di guidarvi attraverso ogni dettaglio e rispondere a tutte le domande. Inoltre, sarà possibile esplorare le opportunità e servizi offerti da Rossocorsa, tra cui l'assistenza post-vendita, il servizio di manutenzione e l'accesso a una vasta gamma di accessori per personalizzare la vostra Maserati secondo i tuoi desideri.

La Maserati Grecale è una testimonianza vivente dell'arte automobilistica italiana, un SUV che coniuga tecnologia all'avanguardia, prestazioni eccezionali e un design di classe. La sua motorizzazione mild hybrid offre un risparmio significativo in termini di tasse, rendendola ancora più allettante per gli automobilisti italiani.

Non perdete l'opportunità di scoprire la Maserati Grecale presso Rossocorsa, dove il lusso e l'eccellenza italiana si fondono in un'unica esperienza di guida indimenticabile. Sull loro sito web saranno disponibili ulteriori informazioni compresa la possibilità di prenotare un appuntamento per provare questa straordinaria creazione automobilistica. La Maserati Grecale è pronta a trasportarti in un mondo di prestigio e stile, con il vantaggio aggiunto di un'eccezione al Super Bollo.