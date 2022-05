La professione dell’attore: da dove cominciare?

La professione attoriale è tutt’altro che un gioco: passione e perseveranza sono solo i primi requisiti per intraprendere questo percorso. Diventare attori professionisti è sicuramente una sfida, tuttavia il percorso verso la meta può essere piacevole e gratificante. Ti stai chiedendo come diventare un attore? Bene, ecco alcuni consigli che possono aiutarti nel cammino.

Prepara un book fotografico

Le foto valgono più di mille parole per un direttore del casting o un produttore. Il book fotografico è un elemento fondamentale per iniziare un percorso nel mondo del cinema e dello spettacolo ed è dunque particolarmente importante la qualità dello stesso. Lavorare con un fotografo professionista alla realizzazione del proprio è sicuramente una pratica da consigliare.

Scrivi un curriculum vitae all’altezza

All'inizio, se non hai esperienze professionali da inserire, va bene dire che hai appena iniziato la tua carriera di attore: tutti devono iniziare da qualche parte. In questo caso elenca la tua formazione, i corsi che hai seguito, così come le lezioni che stai attualmente frequentando. Inserisci anche le piccole parti che hai avuto in passato.

Inizia un percorso di formazione professionale

Abbiamo lasciato il consiglio più importante per ultimo: iniziare un percorso di formazione professionale è sicuramente il passo fondamentale per intraprendere la carriera di attore. Diventare attori significa acquisire un bagaglio di competenze tecnico-fisiche (come ad esempio dizione e mimica) ma anche una serie di attitudini psicologiche, tra cui spicca sicuramente il saper collaborare e lavorare in team. Per questi motivi la qualità della formazione ricevuta è fondamentale per chi decide di intraprendere questa carriera.

Universal Film Academy: una certezza nella formazione cinematografica

Al giorno l'offerta di corsi di formazione per qualsiasi materia è sterminata, ma, come in ogni ambito, all’aumentare della disponibilità si tende a distinguere più difficilmente cosa merita e cosa no. Una materia come la recitazione richiede un tipo di formazione precisa, non improvvisata. Richiede tempo e qualità di insegnamento e soprattutto richiede un percorso cucito addosso alle qualità dell’allievo. Nell’apprendimento della recitazione è fondamentale avere un forte legame ed una forte empatia con gli insegnanti ed i compagni. La recitazione è una materia che entra dentro di noi e che dobbiamo accogliere senza tensioni ed in totale libertà in modo da renderla spontanea e vera. Universal Film Academy basa su questo la struttura dei propri corsi. Ogni allievo viene valutato con cura e ogni lezione è bilanciata in base al livello e al potenziale di ogni aspirante attore. Avvalendosi dell’esperienza dei suoi formatori, Universal Film Academy ha strutturato un percorso efficace che tratta le tematiche necessarie alla crescita dell’attore in modo da renderlo consapevole ed autonomo nella strada verso il professionismo.

La?Universal Film Academy?nasce dall’idea del?CEO & Founder?Alessandro Cardia e offre una didattica innovativa basata sulla pratica: non vengono affrontate lezioni di teoria né tantomeno temi ormai superati. Universal Film Academy è un’accademia specializzata in recitazione cinematografica e compone il corpo docenti di formatori tecnici e grandi maestri che tramite la loro esperienza avranno modo di velocizzare l’apprendimento degli allievi. Attraverso la pratica, lungo un percorso di due anni, ogni aspirante attore maturerà la capacità e il potenziale per esprimere tutto sé stesso così da riuscire a farsi strada nel settore e valorizzarsi ad ogni provino. L’obiettivo di?Universal Film Academy?è quello di far apprendere rapidamente il mestiere dell’attore sul set. È l’unica accademia che valuta e monitora punti di forza individuali di ogni aspirante attore e pianifica le lezioni in base a questo, in modo da far aumentare esponenzialmente le qualità di ogni allievo e renderlo unico e originale.

Sono aperte le audizioni per i nuovi corsi

Presso le sedi di Firenze, Milano e Bologna sono aperte le audizioni per i nuovi corsi di Recitazione e Doppiaggio di Universal Film Academy. Per richiedere informazioni o prenotare un’audizione potete scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria@universalfilmacademy.com oppure contattare telefonicamente le segreterie ai numeri:

Sede di MIlano: 02-40707014

Sede di Firenze: 055-3241101

Sede di Bologna: 051-5942572

Affrettatevi dunque a prenotare la vostra opportunità: imparare da professionisti che vivono di cinema è sicuramente il primo passo verso il professionismo nella settima arte.