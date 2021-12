Eccellenze eno-gastornomiche riunite: aperto uno spazio permanente dedicato allo street food

Il nostro rapporto con l’alimentazione è da sempre dinamico e di conseguenze le abitudini alimentari sono in continua evoluzione. A riprova di ciò, le modalità di fruizione dei pasti così come il nostro approccio al mondo eno-gastornomico muta nel tempo al variare della sensibilità delle persone e dei loro costumi.

Negli ultimi anni, per esempio, abbiamo assistito alla costante diffusione dello street food, un modo di mangiare estremamente smart e agile, che permette di assaggiare cibo di qualità, sperimentare più cucine e scoprire nuovi sapori.

Inaugurata la galleria del gusto di Pisa

Un vero e proprio paradiso dello street food è stato appena inaugurato a Pisa – il 1° dicembre – nei locali dell’ex discoteca Akua Keta, in via Sancasciani. Nato dalla visione e dall’iniziativa dell’imprenditore Christian Santaniello, Street Food Gallery è uno spazio permanente di oltre 500 metri quadrati aperto 7 giorni su 7 – sia a pranzo che a cena – che raggruppa il meglio dello street food locale.

L’offerta eno-gastronomica di Street Food Gallery è estremamente ampia e i chioschi presenti propongono sia i piatti tipici della nostra tradizione culinaria – pasta, pizza, pesce – sia i cult della cucina etnica e internazionale, come hamburger, tapas, thailandese e molto altro, il tutto a prezzi estremamente competitivi. Non solo: le diverse attività di questa cittadella del gusto hanno anche menù dedicati appositamente ai celiaci.

Un crocevia di sapori

Street Food Gallery è uno spazio in cui le cucine e i sapori di tutto il mondo si incontrano in un connubio vicente e dove la qualità del cibo e delle materie prime viene prima di tutto. Per i clienti, inoltre, c’è sia la possibilità sia consumare il proprio pasto in loco sia di riceverlo a domicilio, tramite i servizi da delivery.

Insomma, questa cittadella del gusto è uno spazio innovativo, di tendenza e ospitale, ideale per assaporare sapori insoliti, pre fare una pausa pranzo insieme ai propri colleghi e per passare una serata diversa dal solito in compagnia degli amici.