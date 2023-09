Futsal, qualificazioni Mondiali, Italia-Spagna: dove vedere la partita in diretta streaming

La vittoria all’esordio nell’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali – in questo lungo percorso che si protrarrà fino a dicembre che vale i pass per Uzbekistan 2024 – ha sicuramente dato un input di positività alla Nazionale italiana di futsal. Il 3-1 alla Slovenia proietta infatti gli Azzurri in testa al Gruppo D, al pari della Spagna che, nell’altra gara del girone ha regolato fuori casa 3-0 la Repubblica Ceca. Ora si gioca lo scontro che potrebbe decidere le sorti della qualificazione per i ragazzi del ct Bellarte.

Spagna - Italia si gioca domani, mercoledì 20 settembre, al Palacio Multiusos di Guadalajara: calcio d’inizio previsto alle ore 21, partita in diretta streaming gratuita sul sito della FIGC.

Gli Azzurri sono alle porte di Madrid per il 35esimo confronto con le Furie Rosse, l’ultimo di questi risalente al 2017 (sconfitta per 4-0 a Bratislava in amichevole). In totale sono 9 le vittorie degli Azzurri, l’ultima nel 2005 (un 3-1 nella prima partita del girone di Euro 2005, poi chiuso al 3° posto dall'Italia), 22 quelle iberiche e 3 i pareggi: si tratta quindi di un grande classico del futsal internazionale, tanto che nel 2004 fu anche la finale del Mondiale di Taipei Cinese che l'Italia, perdendo 2-1, chiuse al secondo posto.

“È una sfida molto stimolante, conosciamo il grande valore dei nostri avversari – commenta il capitano azzurro Carmelo Musumeci –, ma siamo convinti di poter dire la nostra”.