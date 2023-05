Giro d'Italia 2023, oggi cronometro Fossacesia Marina-Ortona: a che ora partono Ganna, Roglic e Evenepoel

Sabato 6 maggio è in programma la prima tappa del Giro d'Italia 2023. La 106esima edizione della Corsa rosa prenderà il via con una spettacolare cronometro individuale di 19,6 chilometri tra Fossacesia Marina e Ortona. Il vincitore conquisterà la prima maglia rosa.

Tra i favoriti c'è lo specialista per antonomasia, Filippo Ganna che se la vedrà principalmente con due tra i due maggiori favoriti per la vittoria finale del Giro, Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Da tenere d'occhio anche Stefan Kung.

Qui trovate gli orari in cui i corridori lasceranno i blocchi di partenza per cominciare la corsa contro il tempo. La cronometro inizierà alle ore 13.50. Il primo a partire sarà Laurens Huys (Intermarché - Circus - Wanty), l'ultimo Stefano Oldani che inizierà la sua crono alle 16.45. Il momento clou saranno le partenze di Evenepoel, Roglic e Kung e Ganna, in programma dalle 16.34 alle 16.37.