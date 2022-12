Calendario Mondiale Rally WRC 2023: date, programma, tv, streaming

Il campionato mondiale Rally Wrc promette spettacolo anche nella stagione 2023. Sono 13 le sfide in giro per il mondo e la prima sarà come da tradizione lo storico Rallye Monte-Carlo, in programma dal 19 al 22 febbraio. I piloti, pronti alla battaglia per contendere la corona iridata a Rovanpera, si sfideranno poi nel Rally di Svezia, a febbraio, prima di affrontare la terza tappa in Messico.

Differenti terrenti e condizioni climatiche contribuiranno come sempre al fascino intramontabile di questo sport. A giugno la sfida sarà in Italia: dall'1 al 4 si correrà in Sardegna. Un appuntamento da non perdere, tra i tanti in calendario, proprio come, ad esempio, il successivo Safary Rally in Kenya (22-25 giugno) e il Rally di Finlandia (3-6 agosto).

Mondiale Wrc Rally 2023: il calendario

1) 19-22 gennaio, Rallye Monte-Carlo (neve-asfalto)

2) 9-12 febbraio, Rally di Svezia – Umeå, (neve)

3) 16-19 marzo, Rally del Messico – Leòn (terra)

4) 20-23 aprile, Rally di Croazia – Zagabria (asfalto)

5) 11-14 maggio, Rally del Portogallo, Matosinhos (terra)

6) 1-4 giugno, Rally Italia Sardegna, Olbia (terra)

7) 22-25 giugno, Rally Safari Kenya, Naivasha (terra)

8) 20-23 luglio, Rally Estonia, Tartu (terra)

9) 3-6 agosto, Rally Finlandia, Jyväskylä (terra)

10) 7-10 settembre, Rally Acropoli Grecia, Lamia (terra)

11) 28 settembre-1 ottobre, Rally Cile, Concepcion (terra)

12) 26-29 ottobre, Rally Europa Centrale, Passau Germania (asfalto-terra)

13) 16-19 novembre, Rally Giappone, Aichi/Gifu (asfalto)

Mondiale Rally Wrc 2023: dove vederlo in tv

Il Mondiale Wrc 2023 sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su SkyGO e NOW. Ci saranno aggiornamenti live anche sul sito ufficiale WRC.com.