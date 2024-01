Calendario Mondiale Rally WRC 2024: date, programma, tv, streaming

Il campionato mondiale Rally Wrc si annuncia spettacolare anche nella stagione 2024. Sono 12 le sfide in giro per il mondo e la prima sarà, come da tradizione, lo storico Rallye Monte-Carlo, in programma dal 25 al 28 gennaio. I piloti, a febbraio, si sfideranno poi sulla neve nel Rally di Svezia, prima di affrontare a marzo gli sterrati del Rally del Kenya.

Croazia e Portogallo, ad aprile e maggio, precederanno l'appuntamento clou per il nostro Paese, il Rally d'Italia, in Sardegna, dal 30 maggio al 2 giugno. Il campionato proseguirà poi in Polonia, Lettonia e Finlandia, mentre i tre eventi conclusivi saranno il Rally Cile, il Rally Centro Europa e il Rally Giappone.

Kalle Rovanperä, giovanissimo due volte campione del mondo, ha deciso che correrà soltanto alcune gare. La lotta per il Mondiale sarà quindi ristretta a Elfyn Evans, Ott Tänak e Thierry Neuville. Toyota, Hyundai e Ford (M-Sport) si daranno battaglia.

Mondiale Wrc Rally 2024: il calendario

1) Rally Montecarlo 25-28 gennaio

2) Rally Svezia 15-18 febbraio

3) Rally Safari Kenya 28-31 marzo

4) Rally Croazia 18-21 aprile

5) Rally Portogallo 9-12 maggio

6) Rally Italia Sardegna 30 maggio-2 giugno

7) Rally Polonia 27-30 giugno

8) Rally Lettonia 18-21 luglio

9) Rally Finlandia 1-4 agosto

10) Rally Cile 26-29 settembre

11) Rally Centro Europa 31 ottobre-3 novembre

12) Rally Giappone 21-24 novembre

Mondiale Rally Wrc 2024: dove vederlo in tv

Tutte le speciali del Mondiale Wrc 2024 saranno trasmesse in diretta, in streaming, su Rally TV, il servizio a pagamento degli organizzatori.

Sky Sport trasmetterà alcune speciali in diretta televisiva e in streaming su NOW e SkyGO.