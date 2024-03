Dinamo Sassari - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Banco di Sardegna Sassari, dopo il successo di Venezia, torna al PalaSerradimigni per ospitare la Germani Brescia, che viene dalla vittoria contro Scafati. Sono 25 i precedenti tra le due squadre, suddivise in 20 gare di stagione regolare, 4 di playoff e 1 di Coppa Italia. Il bilancio è a favore di Sassari per 15-10 nel totale e per 9-3 nelle gare giocate in casa. La Germani conquistò nettamente il match di andata, giocato domenica 10 dicembre 2023 nel corso dell’11ª giornata, con il punteggio finale di 110-65, mandando sei uomini in doppia cifra (il miglior realizzatore è stato Della Valle con 19 punti).

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: "Ad attenderci è il più difficile degli ultimi tre match: affrontiamo un grande roster, una squadra allenata benissimo che è prima in classifica dall'inizio della stagione e ha vinto l’anno scorso la Coppa Italia. Sfida intrigante ma siamo in un buon momento. Bilan? Buonissimo giocatore, conosco bene le sue qualità perchè l'ho affrontato tre volte l’anno scorso con il Peristeri ai playoff di BCL. Dobbiamo pensare in un modo diverso, dobbiamo limitare il suo apporto offensivo nella partita, a rimbalzo, può avere impatto, dobbiamo essere bravi a non fargli fare le cose che vorrebbe. Brescia è la più difficile da affrontare? Contro Bologna era diversa, loro arrivano dalla sosta e dalla partita due giorni prima contro Valencia, prima della sosta noi eravamo un’altra squadra. Abbiamo giocato con grande fiducia a Venezia sulla scia di quello che avevamo fatto con Bologna. Brescia è la più dura non solo per il roster ma perché viste le due nostre vittorie sarà ancora più pronta per affrontarci. Sono consapevoli che abbiamo battuto la Virtus e la Reyer, vediamo quello che succede".

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: “Presentiamo la sfida in trasferta sul difficile campo di Sassari, e sicuramente troveremo una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all’andata perché nell’ultimo periodo sono una delle squadre più in forma e in fiducia visto i risultati conseguiti ed avendo battuto una squadra come Bologna in casa ed avendo avuto la capacità di andare a vincere sul difficile campo di Venezia. Inoltre, sono reduci dal cambio di allenatore e con l’arrivo Jefferson sicuramente hanno ritrovato un grande bilanciamento e ristabilito gerarchie all’interno della squadra, hanno in Jefferson e Tyree due eccellenti ball-handler capaci di creare tanto per se stessi ma anche per i compagni. Da sottolineare la forma e il momento che sta vivendo un giocatore come Cappelletti che dalla panchina riesce a dare grande energia in difesa ed idee e spunti in attacco grazie alla sua capacità di far giocare gli altri e nelle ultime due partite anche quella di mettere a referto 8 punti di media. Hanno ristabilito le gerarchie per quello che riguarda il ruolo di Charalampopoulos e Mckinnie che fino a questo momento erano andati un po’ a corrente alternata, mentre invece ultimamente hanno riportato solidità e c’è l’idea di alternarsi nei ruoli di ala piccola e ala grande. Grandissimo impatto arriva dal pacchetto lunghi, Gombauld che ha fatto una eccellente partita a Venezia, e Diop, che sappiamo aver avuto problemi fisici durante la stagione, adesso sembra totalmente recuperato e sta avendo un grande impatto. Ripeto, è un campo difficile e noi lo sappiamo anche per esperienza personale, non è mai facile andare a vincere a Sassari e in questo momento soprattutto loro avranno non solo la motivazione di provare a raggiungere i playoff, ma sono anche spinti dall’idea che hanno già battuto due prime della classe e proveranno a continuare il loro percorso. Da parte nostra invece siamo reduci da una buona settimana di allenamento, la squadra si sta continuando ad allenare bene e abbiamo allenato le situazioni che pensiamo siano più congeniali per ottenere questa vittoria in trasferta. Sarebbe sicuramente importante provare a tenere la testa della classifica e poi affrontare con almeno due punti di vantaggio Bologna in casa nel grande big match della settimana prossima, ma ora siamo concentrati su questa partita, pensiamo ad una partita alla volta. Abbiamo recuperato un po’ di condizione fisica tranne per Cobbins che come già sapete sarà fuori ancora per un po’ di settimane. Abbiamo voglia di vedere se ci siamo tolti la ruggine che avevamo in qualche ingranaggio e quindi credo che non ci sia partita migliore di quella con Sassari per avere un test di altissimo livello”.