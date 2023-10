Dopo aver raggiunto la fase ad eliminazione diretta nella scorsa edizione, l'Umana Reyer Venezia di coach Neven Spahija proverà quest'anno ad arrivare più lontana possibile in un girone tanto variegato quanto competitivo. Nella prima gara stagionale, gli orogranata affronteranno i London Lions nella cornice della Copper Box Arena. Palla a due domani sera, mercoledì 4 ottobre, a Londra.

I britannici rispondono alla guida di coach Petar Bozic, il quale affida all'esterno Matthew Morgan il compito di trovare la via del canestro grazie alla sua capacità di mettersi in striscia; ad occupare l'altro spot di guardia ci sarà Tarik Phillip, impegnato sia nel fornire assistenza in attacco come creator sia in difesa per anticipare le linee di passaggio. Con Sam Dekker ancora fermo ai box è Mo Soluade a prendere il posto di ala piccola, mentre l'irlandese Conor Morgan verrà utilizzato da quattro atipico appostato prevalentemente dietro l'arco per stracciare la retina. Chiuderà il quintetto Gabe Olaseni, centro di 208 centimetri con ampia apertura di braccia, eccellente nella protezione del ferro e con buoni tempi nel bloccare i tiri avversari. In uscita dalla panchina avrà molto spazio il nuovo arrivato Donte Grantham, esterno abile a spaziare su entrambi i lati del campo oltre a possedere un'ottima visione di gioco; il capitano Jordan Taylor e la combo guard Luke Nelson si occuperanno principalmente di creare occasioni per i compagni, ma faranno valere le loro abilità balistiche dai 6.75 metri per portare punti alla squadra. Infine Josh Sharma e Ciaran Sandy prenderanno rispettivamente i ruoli di centro e ala forte andando a presiedere la zona del pitturato con lo scopo di far ripartire in fretta la transizione.

Nella British Basketball League, i londinesi hanno regolato il Cheshire 82-91 confermandosi al primo posto con cinque vittorie in cinque partite disputate.

Eurocup, London Lions – Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

London Lions – Reyer Venezia, prima giornata di Eurocup, si gioca domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 20.30. E' possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su DAZN.