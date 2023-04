Euroleague, Final Four, Fenerbahce – Famila Schio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Quello che scatta oggi sarà un week-end destinato ad entrare nella storia del basket femminile italiano. Famila Schio entra nell’Olimpo della pallacanestro europea con la sua prima partecipazione alle Final 4 di Eurolega. Le orange, cariche di entusiasmo e gioia, sono a Praga per l’evento più importante della stagione. Nella semifinale Schio affronterà Fenerbahce, ormai conosciuta come la nuova Ekaterinburg dopo l’esclusione delle squadre russe da tutte le competizioni FIBA. Le gialloblù sono le principali candidate a vincere il titolo, anche per la cocente delusione della sconfitta casalinga in finale dell’anno scorso patita per mano di Sopron. Le turche dispongono del miglior roster dell’Eurolega, un connubio potenzialmente perfetto tra talento ed esperienza, con alcune delle migliori giocatrici del mondo: Sabally, Meesseman, McBride, Vandersloot, Iagupova, Stewart, Stokes. Le cifre di queste fuoriclasse sono incredibili: guida Stewart a 20 punti di media, a cui si aggiungono i 15,8 di Meesseman e i 15 di McBride, oltre ai 12,8 di Sabally e i 12,4 di Iagupova; Vandersloot sforna 7,5 assist a gara.

Capitan Sottana non vede l'ora di scendere in campo: “Come ha detto il coach, andiamo a goderci queste Final 4: incontriamo le migliori squadre d’Europa ma proveremo a dare tutto quello che abbiamo e vedremo cosa riusciremo a fare. A differenza di Eurobasket o altre importanti partite di Eurolega, questa esperienza ha un sapore nuovo per me e per Schio: era da tanti anni che rincorrevamo queste Final 4 quindi è un orgoglio finalmente esserci. Per una volta scendiamo in campo senza il favore dei pronostici: il ruolo di underdog ci toglie sicuramente pressione contro una squadra che è stata costruita per vincere l’Eurolega.”

Fenerbahce – Famila Schio: dove vedere la partita

Fenerbahce – Famila Schio, semifinale di Euroleague Woman, in programma a Praga oggi alle ore 15, sarà trasmessa (come tutte le gare) in diretta streaming sul canale Youtube di Euroleague Women

Euroleague woman: il programma delle Final 4

Venerdì 14 Aprile

15.00 Fenerbahce – Beretta Famila Schio

18.00 ZVVZ USK Praga – CBK Mersin

Domenica 16 Aprile

17.00 Finale 3° posto

20.00 Finale 1° posto