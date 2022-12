Euroleague Women, Virtus Bologna e Famila Schio in campo: dove vedere le partite in diretta streaming

La EuroLeague Women entra nel vivo e parla italiano con Virtus Bologna e Famila Schio protagoniste. Questa settimana turno fondamentale per la Virtus Bologna, mentre Schio misura ancora di più le sue ambizioni in ambito internazionale.

La Virtus Segafredo Bologna non può sbagliare più: per la squadra di coah Ticchi trasferta greca contro l'Olympiacos (oggi, mercoledì 7 dicembre, alle 16.30), fanalino di coda del gruppo ancora a secco di successi nella massima manifestazione continentale. La Virtus, d'altro canto, è reduce da un brusco ko contro Ragusa e in questa fase è decisamente più corta, complici i problemi fisici di Dojkic e Rupert. Perdere però significherebbe perdere contatto col gruppo quarto posto, scenario poco augurabile a inizio competizione: la minaccia numero uno (due e anche tre) per la Virtus è Megan Gustafson, punta da 27.2 punti di media e miglior marcatrice della EuroLeague Women. Fermando lei, la gara contro le biancorosse di Grecia potrebbe esser più semplice per le emiliane.

Dopo le certezze del campionato, il Famila Schio misura le sue ambizioni contro il CBK Mersin (domani, giovedì 8 dicembre, alle 19.30). 2-2 in stagione, la formazione turca ha effettivamente iniziato a rilento nonostante un roster di tutto rispetto: basta fare tre nomi. Jonquel Jones, Tiffany Hayes e Dewanna Bonner non sono soltanto le uniche tre in doppia cifra di media per Mersin, sono anche i pericoli principali per una Schio che in campionato ha fatto benissimo contro la Reyer Venezia, mettendo in mostra una Howard in miglioramento e soprattutto una maestosa Mabrey. Sarà sicuramente spettacolo al PalaRomare.

Virtus Bologna - Olympiacos e Famila Schio - Mersin: dove vedere le partite in diretta streaming

Virtus Bologna - Olympiacos e Famila Schio - Mersin, gare di Euroleague Women in programma rispettivamente oggi alle 16.30 e domani alle 19.30, saranno trasmesse in diretta streaming gratuita sul canale Youtube ufficiale FIBA.