Eurolega femminile, Famila Schio e Virtus Bologna in campo: dove vedere le partite in diretta streaming

Primi impegni europei per Beretta Famila Schio e Virtus Segafredo Bologna: mercoledì comincia la EuroLeague Women, subito due impegni da non sottovalutare.

Per Schio match interno contro una formazione insidiosa, la Polski Cukier AZS Lublin (ore 20.30). La squadra polacca arriva al test con entusiasmo: in passato Lublin è stata succursale del campionato italiano, con volti noti a vestire la maglia (tra cui Ilaria Milazzo e Martina Fassina), e la quota "Serie A1" quest'anno è garantita dall'ex Sassari Elin Gustavsson. Schio, tuttavia, ha già lanciato un messaggio con la netta vittoria dell'Opening Day contro il Geas: in quell'occasione ha debuttato Parks, si è vista al PalaRomare Dorka Juhasz, una delle grandi novità.

Trasferta polacca per la Virtus Segafredo Bologna, che in contemporanea sfida il KGHM BC Polkowice (ore 20.30). Polkowice ha brillantemente superato il Besiktas nei Qualifiers, dunque ha un buon slancio: nel roster tra l'altro compare una conoscenza del campionato italiano, quella Charli Collier vista solo per un breve periodo di torneo a Schio. Bologna con grande slancio, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e il non facile successo contro Ragusa all'Opening Day: gli occhi europei sono puntati su di lei, tant'è vero che la stessa EuroLeague Women l'ha piazzata addirittura al terzo posto nel suo Power Ranking prestagione (per il secondo anno di fila miglior italiana nelle previsioni prestagione degli esperti di ELW), andando ad azzardare anche l'idea di una qualificazione alle Final Four.