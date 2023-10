Serie A2, sette squadre a punteggio pieno: I risultati della 2° giornata

Il Campionato di Serie A2 comincia a prendere il ritmo giusto e lo si evince dal livello, davvero spettacolare, dei match validi per la seconda giornata della Regular Season. Restano a punteggio pieno solo otto squadre, Rieti, Trapani e Luiss Roma nel Girone Verde, Fortitudo Bologna, Forlì, Trieste e Udine nel Girone Rosso. Vediamo i dettagli.

Come detto nel Girone Verde solo tra squadre a punteggio pieno, Rieti che regola una rimaneggiata Reale Mutua Torino, Luiss Roma che batte in casa la Elachem Vigevano e la muscolosa Trapani Shark che supera in casa la Novipiù Monferrato Basket. Prima vittoria stagionale per Moncada Energy Agrigento e Gruppo Mascio Treviglio.

Più squadre in vetta nel Girone Rosso dove centrano il secondo successo consecutivo Flats Service Fortitudo Bologna che espugna il difficile PalaFlaminio di Rimini, Unieuro Forlì che regola sul neutro di Ferrara il Basket Nardò, la Pallacanestro Trieste, che passa sul parquet dell'Umana Chiusi e la Apu Udine che supera in casa la UCC Assigeco Piacenza.

Completano il quadro le vittorie di Sella Cento, in casa della Tezenis Verona e UEB Gesteco Cividale che vince in casa della Agribertocchi Orzinuovi. Ma non c'è nemmeno il tempo di prendere atto dei risultati, mercoledì è già in programma il turno infrasettimanale valido per la terza giornata.

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 2^ giornata

Luiss Roma-Elachem Vigevano 1955 79-71

Benacquista Assicurazioni Latina-Ferraroni Juvi Cremona 89-91

Wegreenit Urania Milano-Moncada Energy Agrigento 69-75

Trapani Shark-Novipiù Monferrato Basket 91-85

Acqua S.Bernardo Cantù-Gruppo Mascio Treviglio 89-90

Real Sebastiani Rieti-Reale Mutua Torino 91-84

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 4 2-0

Trapani Shark 4 2-0

Luiss Roma 4 2-0

Moncada Energy Agrigento 2 1-1

Acqua S.Bernardo Cantù 2 1-1

Wegreenit Urania Milano 2 1-1

Gruppo Mascio Treviglio 2 1-1

Reale Mutua Torino 2 1-1

Ferraroni Juvi Cremona 2 1-1

Novipiù Monferrato Basket 0 0-2

Elachem Vigevano 1955 0 0-2

Benacquista Assicurazioni Latina 0 0-2



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 2^ giornata

RivieraBanca Basket Rimini-Flats Service Fortitudo Bologna 74-82

Tezenis Verona-Sella Cento 77-80

Umana Chiusi-Pallacanestro Trieste 65-76

Apu Old Wild West Udine-UCC Assigeco Piacenza 91-82

Agribertocchi Orzinuovi-UEB Gesteco Cividale 68-73

Unieuro Forlì-Nardò Basket 99-70

Classifica:

Unieuro Forlì 4 2-0

Flats Service Fortitudo Bologna 4 2-0

Pallacanestro Trieste 4 2-0

Apu Old Wild West Udine 4 2-0

Sella Cento 2 1-1

Tezenis Verona 2 1-1

UCC Assigeco Piacenza 2 1-1

UEB Gesteco Cividale 2 1-1

Agribertocchi Orzinuovi 0 0-2

RivieraBanca Basket Rimini 0 0-2

Umana Chiusi 0 0-2

Nardò Basket 0 0-2