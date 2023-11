Pistoia - Dinamo Sassari: dove seguire la partita in tv e in streaming

L’Estra Pistoia, reduce dal k.o. a Reggio Emilia, affronta al PalaCarrara il Banco di Sardegna Sassari, che viene dalla vittoria della scorsa domenica contro Trento.

Le due squadre si sono già affrontate 13 volte, sempre in gare di stagione regolare e con Pistoia vincente solo in 3 occasioni (2 in casa e 1 in trasferta).

Il bilancio casalingo dei toscani è di 2-5 e l’ultima vittoria casalinga è della stagione 2015/16: Giorgio Tesi Group Pistoia - Banco di Sardegna Sassari 77-68.

Un solo precedente tra i due allenatori Nicola Brienza e Piero Bucchi, ossia Dolomiti Energia Trentino – Virtus Roma della stagione 2019/20. Vinse la formazione giallorossa allenata dall’attuale coach di Sassari (82-88).

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: "Pistoia è una squadra molto pericolosa specie in casa, c’è molto talento, nell’ultima gara ha vinto con Venezia, in questo campionato non ci sono partite semplici, intensità e attenzione sono fondamentali. Hanno giocatori che possono fare parecchi canestri di fila, hanno un gioco rapido e veloce. La squadra ha lavorato bene, le vittorie ci aiutano, ci permettono di trovare un po’ di ritmo ma la strada è ancora lunga, ancora qualcuno manca di fondo però la cosa importante è che almento 2/3 giocatori hanno trovato la condizione tecnica e atletica giusta, Chara e Tyree hanno fatto una buona partita e questo significa che hanno trovato la giusta condizione. Tyree dalla panchina? Questo ruolo lo sta interpretando molto bene, domenica con i tre piccoli la squadra ha fatto delle belle cose, avere la fisicità e la taglia è importante. Penso che quando un giocatore inizia a fare canesco acquista fiducia, fino a 10 giorni fa gli mancava la condizione, ora sta meglio, domenica ha fatto una partita sopra le righe, ci saranno domeniche che sarà diverso. Lui deve capire il ruolo all’interno della squadra e sta cercando di capirlo, soprattutto come giocareinsieme agli altri, deve capire quando deve passare la palla e questo è un porcesso di maturazione che avvantaggerà tutta la squadra. è molto disponibile e sa che deve migliorare su questi aspetti. Abbiamo fatto il primo allenamento al completo senza Diop ieri, la cosa importante è che la squadra continui a crescere".

Estra Pistoia - Banco di Sardegna Sassari: dove seguire la partita in tv e in streaming

Estra Pistoia-Banco di Sardegna Sassari, gara dell'8a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 19 novembre - alle ore 12, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.