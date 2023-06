Serie A 2023/2024, cambia il format delle finali

La Lega Basket Serie A vara la stagione 2023-24, che sarà aperta dalla Frecciarossa Supercoppa in programma sabato 23 e domenica 24 settembre. La sede del primo evento stagionale potrebbe essere il PalaLeonessa di Brescia: la Germani si è candidata ad ospitare la Final Four 2023. La Lega ci rifletterà su, ma intanto salgono le quotazioni di una Supercoppa assegnata all’estero, come accade da anni ormai nella serie A di calcio, ma solo a partire dal 2024.

L’inizio della regular season della Serie A UnipolSai è previsto per domenica 1° ottobre, con chiusura della regular season il 5 maggio 2024.

La Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia si disputerà dal 14 al 18 febbraio 2024. Per quanto riguarda i prossimi play off scudetto, l'assemblea di Lega ha deliberato che, come già i quarti e le semifinali, anche la serie di finale della stagione 2023-24 si disputi al meglio delle 5 gare. Questo anche accogliendo le richieste delle componenti del movimento cestistico che si sono espresse in questi giorni sulla necessità di ridurre il numero di partite necessarie per assegnare lo scudetto.