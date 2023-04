Serie A, 26a giornata: risultati e classifica

Al termine del 26° turno, resta invariata la coppia di testa, con la Virtus Bologna (dominante contro Trento per 96-80 con Ojeleye e Shengelia devastanti fin dal primo quarto) a 40 punti, seguita a una vittoria di distanza dall'Olimpia Milano, che ha vinto agevolmente sul parquet di Verona per 61-83 (Hall e Baron grandi protagonisti con "bombe" decisive). Miglior prova al tiro in questa stagione per la squadra di coach Scariolo, che realizza la terza prestazione al tiro da due assoluta del campionato grazie al 25/31 messo a segno contro la formazione di coach Molin (74.2%). Meglio hanno fatto soltanto Varese (75.8%) e Milano (74.3%), entrambe contro Scafati. Per Bologna c'è stato anche un super 50% da tre (13/26) che vale il 63.2% totale dal campo, seconda prestazione in stagione dopo il 65.6% realizzato da Sassari contro Pesaro alla diciassettesima giornata. Sette i giocatori in doppia cifra (Bako, Shengelia, Weems, Ojeleye, Belinelli, Hackett e Mickey) per la Virtus che diventa la quarta squadra ha portarne cosi tanti con 10 o più punti.

Al terzo posto con 34 punti resta la Bertram Yachts Derthona Tortona, nonostante la sconfitta all'overtime contro Brescia (77-90), seguita dal Banco di Sardegna Sassari che ha ceduto per 92-58 a Brindisi. Proprio l'Happy Casa occupa il 5° posto in classifica con un record di 14-12, a pari record con l'Umana Reyer Venezia, che ha espugnato Napoli grazie al canestro della vittoria di Watt (91-93). La 7a posizione è in solitaria di proprietà della Dolomiti Energia Trentino (13-13) mentre l'ultimo piazzamento playoff è momentaneamente in mano alla Carpegna Prosciutto Pesaro (sconfitta internamente per 79-86 da Scafati) che, con 24 punti in classifica, vanta degli scontri diretti a favore con la Germani Brescia, anch'essa con un record di 12-14.

A quota 20 punti si trova il quartetto guidato da UNAHOTELS Reggio Emilia (che ha avuto la meglio su Treviso nell'anticipo per 88-77) e seguito da Pallacanestro Trieste (k.o. internamente con Varese per 80-83), Givova Scafati e NutriBullet Treviso Basket. Sul fondo della classifica ci sono GeVi Napoli Basket (a 18 punti), Tezenis Verona (16 punti) e Openjobmetis Varese (14 punti).