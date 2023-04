Serie A, 28a giornata: risultati e classifica

Al termine del 28° turno della Serie A, si conferma in testa alla classifica la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal netto successo contro Sassari per 86-69 (decisivo un break di 18-0 a favore dei padroni di casa a cavallo tra terzo e quarto periodo, Shengelia e Mickey devastanti sui sardi), con un record di 22-6, forte del vantaggio di una vittoria sull'EA7 Emporio Armani Milano, anch'essa vincente in rimonta per 92-78 contro Treviso. Per la squadra di Messina decisivo Voigtmann, ma vanno in doppia cifra anche Pangos, Napier e Shields.

Più staccata a 36 punti c'è la Bertram Yachts Derthona Tortona, messa k.o. da Napoli per 82-69, seguita dalla coppia con un record di 16-12 composta da Umana Reyer Venezia (al settimo urrà consecutivo, l'ultimo arrivato contro Varese per 92-81) e Banco di Sardegna Sassari. Importante colpo poi della Dolomiti Energia Trentino sul parquet dellìHappy Casa Brindisi per 73-86, ribaltando così la differenza canestri e superandola al sesto posto in classifica con 28 punti.

L'ultimo piazzamento per i playoff continuano a contenderselo Carpegna Prosciutto Pesaro (tornata al successo contro Trieste per 94-83) e Germani Brescia (che sbanca Reggio Emilia per 69-74), appaiate a 26 punti ma con scontri diretti a favore dei marchigiani.

A 22 punti - e certi di aver raggiunto la salvezza - ci sono NutriBullet Treviso Basket e Givova Scafati (che ha battuto Verona per 78-86 nello scontro diretto), mentre con un record di 10-18 si trovano Pallacanestro Trieste, UNAHOTELS Reggio Emilia e GeVi Napoli Basket, forti di un vantaggio di due punti sulla Tezenis Verona. Chiude la classifica l'Openjobmetis Varese con 16 punti.