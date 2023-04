Serie A, Olimpia Milano - Gevi Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

La serie A si prepara alla 27a giornata, turno infrasettimanale che promette spettacolo. L’Olimpia Milano, dopo il comodo blitz di Verona, affronta domani alle 19 al Forum la GeVi Napoli, che viene dal k.o. all’ultimo secondo contro Venezia. Quindici gare di campionato e una di Coppa Italia nei precedenti tra Milano e Napoli, con i meneghini avanti 9-7 e i partenopei vincenti nel capoluogo lombardo solo nella stagione 2003/04: Breil Milano - Pompea Napoli 75-78. Nell’unica gara non giocata in campionato (quarti di Finale di Coppa Italia 2006) vinsero i biancoblu per 83-79. La sfida giocata al termine della 14ª giornata tra le due squadre ha visto trionfare la GeVi in volata per 87-81, con Howard e Michineau autore di 43 punti in combinata. Questo precedente risale all’8 gennaio 2023.

Mario Fioretti, assistant coach dell'Olimpia Milano: “Affrontiamo una squadra con talento offensivo, che nelle ultime due trasferte è stata capace di vincere a Trento e Bologna. Ha due esterni di grandi qualità come Michineau e Howard oltre al centro più energico del campionato, JaCorey Williams. Con l’aggiunta di Wimbush, Napoli ha a disposizione un altro esterno che in attacco può fare cose importanti. Il nostro obiettivo è ripetere la partita di Verona come concentrazione, sapendo che in questo momento della stagione tutte le squadre giocano per qualcosa di molto importante e moltiplicano gli sforzi”.

Cesare Pancotto, coach GeVi Napoli: "Milano ha un roster importante e l’esperienza per giocare partite ravvicinate che le permettono di poter distribuire le forze. Ha coach, gioco e giocatori capaci di creare ogni tipo di difficoltà e sfruttare ogni minimo errore. L'ampiezza e la diversità del roster inoltre, non da punti di riferimento e si è tolta le scorie delle partite di Eurolega. Gli ostacoli relativi alla forza di Milano, e l'abitudine al ritmo delle gare di Coppa, ci devono spingere ad essere pronti: impatto iniziale, avere continuità, giocare ed alzare il livello del nostro sistema consolidato. Tutto questo per rimanere dentro la partita".

Serie A, Olimpia Milano - Gevi Napoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Gevi Napoli, gara della 27a giornata di serie A in programma domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 19, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.