Serie A, Reyer Venezia - Vanoli Cremona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo il successo di Pesaro e il ko interno in Eurocup contro Paris Basketball, l’Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio la Vanoli Cremona, vincente la scorsa domenica contro Sassari. Venezia e Cremona si son già affrontate 33 volte con le due società in Serie A, con 24 successi già raggiunti dai lagunari. Gli orogranata in casa contro Cremona hanno perso solo in Gara 3 di semifinale playoff Scudetto 2018/19 (73-75). Reyer ancora senza O’ Connell, indisponibile per un infortunio alla caviglia, e Wiltjer, out per una distorsione al ginocchio destro.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Abbiamo visto le due partite di campionato e altre di preseason giocate da Cremona. Giocano una bella pallacanestro segnando tanti punti e per questo dobbiamo giocare con la nostra filosofia difensiva in ogni possesso. Vedremo chi da parte nostra potrà scendere in campo, ad oggi non possiamo dirlo. Ma dobbiamo essere positivi e utilizzare ogni minuto sul parquet per imparare e migliorare. Giochiamo in casa, non ci sono scuse, dobbiamo tirare fuori il meglio dal roster che sarà disponibile per giocare".

Demis Cavina, coach Vanoli Cremona: "Abbiamo ripreso in maniera graduale perché venivamo da una settimana di carico. Abbiamo svolto un lavoro lineare gestendo qualche ragazzo che non ha l'abitudine a questa intensità, come è stata la partita di domenica. Serviva una settimana modulata: stiamo tutti bene e abbiamo pensato a gestire le energie. Giocheremo a Venezia una partita tradizionalmente difficile per Cremona, una squadra ambiziosa, con estrema fisicità e qualità, che ha avuto qualche acciacco tra il precampionato e l'inizio di stagione dove però non ha risentito con 2 risultati utili consecutivi, perdendo 2 partite in Eurocup sul filo di lana. Dobbiamo ripetere le cose che ci stanno venendo bene in termini offensivi; ovviamente la metà campo dove dobbiamo crescere è quella difensiva e queste partite testano il nostro lavoro e "stressano" i meccanismi, quindi dovremo essere pronti e capaci. Venezia è una squadra di valore e ci metterà alla prova".

Serie A, Reyer Venezia - Vanoli Cremona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Vanoli Cremona si gioca questa sera al Forum, sabato 14 ottobre, alle ore 20,30, e viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.