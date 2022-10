Serie A1 Femminile, quinta giornata: risultati e classifica

Il Famila Wuber Schio vince in trasferta dopo un match molto tirato e sofferto contro la Passalacqua Ragusa per 60-66: decisiva la fuga di Schio nel finale, con le scledensi che nella partita mandano in doppia cifra ben quattro giocatrici tra cui Verona (12), Keys (13) e Penna (18), bene anche la straniera Ndour (12). Per Ragusa Romeo mette 16 punti con canestri ad alto coefficiente di difficoltà, Anigwe con 14 punti e 11 rimbalzi.

Prima storica vittoria per RMB Brixia Basket che supera la Bruschi San Giovanni Valdarno 68-67 nella sfida tra neopromosse. Brixia rimonta da un -17 all'intervallo (26-43) giocando una pazzesca seconda metà di gara, prestazione da all-around di Carlotta Zanardi, 21 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, a deciderla è un tiro libero di Johnson che chiude con 15 punti realizzati. San Giovanni con 32 punti di Garrick (tra cui i liberi del momentaneo pareggio nel finale), che non bastano.

Ottima vittoria, la quarta in cinque gare, per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni che si prende i due punti con il 62-73 in casa del Fila San Martino di Lupari. 18 punti di Washington e 17 di Milazzo non bastano alla formazione di casa, che paga soprattutto il 7-20 nel secondo quarto che la costringe a una gara di rincorsa. San Martino arriva anche a -4, sul 51-55, ma poi non riesce a completare l'aggancio: Dotto con 17 punti, così come Begic, la respingono con una prestazione maiuscola che dà a Sesto due preziosissimi punti esterni.

Netta vittoria per l'Umana Reyer Venezia che regola 60-87 la Parking Graf Crema, conducendo già da inizio gara con un primo quarto da +18. La Reyer ruota tutti gli effettivi, trovando 14 punti da Santucci e 13 da Cubaj dalla panchina oltre alle solite Shepard (19+13) e Kuier (15); Crema con 17 punti di Melchiori e 13 da parte di Kaba, 11 per Dickey.

La Virtus Segafredo Bologna (pur priva di Cinili) regola la Gesam Gas E Luce Lucca col punteggio di 99-63. Partita in amministrazione controllata per la Virtus che parte benissimo, 31-17, poi controlla andando a trovare una prestazione importante da Zandalasini, 25 punti e 6 rimbalzi, e Laksa, 21 con 8/11 dal campo. Lucca trova 19 punti da Natali nel suo match.

Serie A1 Femminile, 5a giornata: risultati



E-Work Faenza - La Molisana Magnolia Campobasso 63 - 64

Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Akronos Tech Moncalieri 83 - 59

Virtus Segafredo Bologna - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 99 - 63

Passalacqua Ragusa - Famila Wuber Schio 60 - 66

Parking Graf Crema - Umana Reyer Venezia 60 - 87

RMB Brixia Basket - Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 68 - 67

Fila San Martino di Lupari - Allianz Geas Sesto San Giovanni 62 - 73



Serie A1 Femminile: classifica



Famila Wuber Schio 10, Umana Reyer Venezia 10, Virtus Segafredo Bologna 8, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 8, Allianz Geas Sesto San Giovanni 8, La Molisana Magnolia Campobasso 6, Passalacqua Ragusa 4, E-Work Faenza 4, Fila San Martino di Lupari 4, Akronos Tech Moncalieri 4, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, RMB Brixia Basket 2, Parking Graf Crema 0, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 0