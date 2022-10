Serie A1 Femminile, sesta giornata: risultati e classifica

Sesta giornata da brividi in Serie A1, con emozioni a ripetizione, partite vinte all'overtime o nei secondi finali. Come quella tra la Molisana Magnolia Campobasso e il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, finita 59-53 dopo un overtime. Partita molto fisica con la Dinamo che paga nella prima metà le fatiche delle Coppe Europee, 35-24 per le molisane. Pian piano le sarde rientrano, Holmes le porta addirittura sul +5 ma è protagonista suo malgrado quando manda in lunetta Milapie nel finale, per il 50 pari. Nell'overtime Campobasso ne ha di più e sigilla la vittoria con cinque punti in fila di Parks.

Bel derby lombardo tra Allianz Geas e Parking Graf Crema: vince la squadra di casa dopo una gara di rincorsa, 64-62. Crema gioca un buon match, guidata dai 19 punti di un'ottima Melchiori, poi si sfalda nel finale dove prima la squadra di casa trova il canestro vincente con Gorini, in chiusura una brutta rimessa sull'asse straniera Dickey-Kaba dà la vittoria alle rossonere, che trovano 15 punti da Dotto. Prima del match premiato il capitano del Geas Giulia Arturi, al rientro in campo (non utilizzata però durante il match) dopo un anno di stop e alle 500esima presenza a referto con le lombarde.

Comoda vittoria con centello per il Famila Wuber Schio che stende l'E-Work Faenza col punteggio di 103-69. Prestazione sontuosa per Martina Bestagno che mette a segno 20 punti mentre Keys contribuisce con 16 punti frutto di un 6/6 dal campo assolutamente chirurgico, completa il tabellino delle migliori Mabrey con 18 punti. Per Faenza 12+10 di Kunaiyi-Akpanah e bene dalla panchina Georgieva, 10, e Baldi, 11.

Come Schio, la Virtus Segafredo Bologna scollina oltre i 30 punti di margine, a Moncalieri l'Akronos Tech cede 56-88. Le padrone di casa fanno esordire Sklepowicz e Salvini, Westbeld è come al solito protagonista con un solidissimo 23+11, ma alla fine la maggior qualità della Virtus viene fuori con un poderoso 15-31 nella seconda frazione di gioco. Tra le scorer virtussine spiccano due italiane: Andrè con 16 punti e Orsili che mette a segno 14 punti dalla panchina.

Colpaccio del Fila San Martino di Lupari che infligge alla Passalacqua Ragusa la quarta sconfitta di fila, 72-80. Per le siciliane fatale un ultimo quarto da incubo in cui sono appena sei i punti realizzati, dilapidati i nove punti di margine acquisiti nei primi 30' di gioco. Non bastano alla formazione di coach Diamanti i 24 punti e 13 rimbalzi di Anigwe, il "mostro a tre teste" Dedic, Russo, Kacmarczyk mette 17 punti per San Martino, ma la top scorer è Milazzo a 19: sorpassati con il fatturato odierno i 2000 punti in Serie A1.

Il buzzer beater arriva a San Giovanni Valdarno dove la Bruschi batte la Gesam Gas E Luce Lucca 70-68. Decide appunto una tripla di Tassinari a fil di sirena, 12 punti per lei, mentre Garrick chiude con 20 punti. Momento nero per Lucca che scivola sempre più in classifica, nonostante i 20 di Morrison e il 17+12 di Treffers, che tra l'altro aveva convertito un 2/2 dalla lunetta prima della prodezza di Tassinari.

Tutto facile per l'Umana Reyer Venezia che regola con un netto 94-47 la RMB Brixia Basket. Le bresciane trovano molto poco dal punto di vista realizzativo al di fuori delle solite Zanardi, Johnson e di una buona Molnar. Venezia chiude con quattro in doppia cifra: Shepard (19), Kuier, Fassina e Delaere, alla miglior partita italiana con 16 punti all'attivo.

Serie A1 Femminile, 6a giornata: risultati



Passalacqua Ragusa - Fila San Martino di Lupari 72 - 80

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 70 - 68

Umana Reyer Venezia - RMB Brixia Basket 94 - 47

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Parking Graf Crema 64 - 62

La Molisana Magnolia Campobasso - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 59 – 53 (d1ts)

Akronos Tech Moncalieri - Virtus Segafredo Bologna 56 - 88

Famila Wuber Schio - E-Work Faenza 103 - 69



Serie A1 Femminile: classifica

Umana Reyer Venezia 12, Famila Wuber Schio 12, Virtus Segafredo Bologna 10, Allianz Geas Sesto San Giovanni 10, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 8, La Molisana Magnolia Campobasso 8, Fila San Martino di Lupari 6, Passalacqua Ragusa 4, E-Work Faenza 4, Akronos Tech Moncalieri 4, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 2, RMB Brixia Basket 2, Parking Graf Crema 0.