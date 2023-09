Serie A1 Femminile, Armani diventa partner della Sanga Milano

Giorgio Armani raddopppia: il re della moda arriva anche nel basket femminile. Il patron dell’Olimpia Milano ha ufficializzato la sponsorizzazione del Sanga, società milanese che è appena sbarcata nel campionato di serie A1. Il marchio EA7 sosterrà il club nella prossima annata, dopo l’esperienza come fornitore di materiale tecnico delle ultime stagioni.

Armani entra nel basket in rosa e i tifosi già sognano in grande: l’Olimpia potrebbe diventare una polisportiva come Sassari, Virtus Bologna e Venezia, tutte presenti nella massima serie sia a livello maschile che femminile. Armani iniziò come sponsor anche con l’Olimpia per poi acquisire la società.

L’accordo siglato con il Sanga è di natura biennale e farà di EA7 un “main sponsor” della società orange, La squadra si chiamerà invece Repower Sanga Milano.