Serie A1 Femminile, il Famila Schio blinda lo staff per l'assalto all'Europa

Il Famila Schio ha vissuto una stagione 2022/23 incredibile, la più trionfale di sempre nella storia orange. Ma l'obiettivo è alzare l'asticella ed essere sempre più ambiziosi, anche fuori dai confini nazionali. Per questi il club veneto punta con decisione sulla guida tecnica uscente, a cui affiderà nel prossimo biennio le chiavi della corazzata Orange per tentare la scalata all'Europa. Ufficiale il prolungamento da parte del Famila Wuber Schio per il trio Dikaioulakos, Precas, Fontana: accordo per altri due anni. Ai tecnici si affianca la preziosa figura della preparatrice atletica Caterina Todeschini. Una trattativa rapida che si è conclusa con la classica fumata bianca dal momento che lo staff tecnico e la società sposano gli stessi ideali per i progetti presenti e futuri.

Il dg De Angelis: “Ho viaggiato con loro tutto l’anno e raramente ho visto persone lavorare così tanto, anche di notte per preparare meticolosamente i video sulle prossime avversarie. Ringrazio il presidente Cestaro che ha reso possibile la prosecuzione dell’accordo con tutti e tre gli allenatori.”

Famila Schio pronta a celebrare il suo coach con un evento social speciale: "Nei prossimi giorni pubblicheremo un video esclusivo, realizzato durante la stagione, che racconta la partita attraverso gli occhi e la voce del coach - recita la nota della società - . È stata infatti allestita una George-cam ed è stato anche installato un microfono per vivere in prima persona tutte le emozioni che l’allenatore greco prova e trasmette durante una gara: dall’ingresso al PalaRomare fino all’uscita con immagini esclusive negli spogliatoi ed in panchina".