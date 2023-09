Serie A1 Femminile, Supercoppa italiana: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie A1 femminile assegna il primo titolo della stagione, la Supercoppa Italiana: quattro squadre si sfidano tra il 22 e il 23 settembre al PalaCrisafulli di Pordenone. Famila Wuber Schio (detentrice della coppa), Virtus Segafredo Bologna, Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia.

Per la settima volta su ventotto edizioni si giocherà in campo neutro. Le prime cinque edizioni si sono disputate a Roma, Milano, Montecatini, Alessandria e Catania (il parquet più vicino territorialmente a una delle squadre partecipanti, ovvero le scudettate di Priolo), 22 anni dopo Alghero è tornata a ospitare una Supercoppa da "neutro": un esperimento sicuramente intrigante che ritorna anche in questa stagione, con Pordenone.

Due delle quattro squadre partecipanti si sono già aggiudicate il Trofeo: Schio, che è la primatista, e Venezia, che negli ultimi 12 anni è l’unica squadra ad aver interrotto l’egemonia scledense. Bologna è ancora alla ricerca del primo trofeo 5vs5 del ciclo Virtus, mentre la Dinamo Sassari è alla prima partecipazione. Schio ha partecipato a ben 18 edizioni della Supercoppa, d’altro canto Venezia è alla quarta partecipazione (ben tre col formato allargato), per la Virtus è alla terza partecipazione di fila.

L’ultima volta che la Supercoppa non è stata vinta da una squadra che ha poi vinto lo Scudetto è stata nel 2016: Schio vinse ma a fine anno la squadra tricolore fu Lucca. Poi ben sei doppiette e tre "triplete" (tutti di Schio, di cui due consecutivi: 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023).

Tra le giocatrici in campo, Giorgia Sottana è quella che ha vinto più Supercoppe Italiane, ben 7. Sottana è anche la giocatrice con il maggior numero di presenze nelle Coppe LBF, 48, seguita dalla compagna Martina Crippa, 41, e da Chiara Consolini della Virtus, 38 presenze.

FAMILA SCHIO - DINAMO SASSARI (ore 17, diretta in chiaro LBF TV)

Schio, come al solito, è stata la squadra che ha iniziato per prima, con un esperimento di preparazione "smart": le giocatrici hanno iniziato il lavoro, su indicazioni da remoto della società, una settimana prima della reale data del raduno. Inoltre, ampio il percorso delle amichevoli, ben otto giocate (cinque vittorie e tre sconfitte) con tre tornei, per abituare le giocatrici allo sforzo da due gare in due giorni. Per la Supercoppa mancheranno Parks e Juhasz (impegnate WNBA, stagione finita da pochissimo per entrambe).

C'è grande curiosità attorno alla nuova Dinamo, con un pacchetto straniere totalmente rinnovato. Sassari attende ancora la funambolica Joens, ma per coach Restivo c'è la buona notizia del recupero di Togliani, fuori dal Memorial Passalacqua a Ragusa per infortunio: sarà importante per far rifiatare Carangelo e, perchè no, assicurare diversi minuti col doppio play, specie senza la scorer americana In prestagione prime prove d'assetto per le sassaresi che potranno contare su Raca, Hollingshed e Kacmarczyk nei ruoli di frontline, con Toffolo a completare il quadro come jolly da utilizzare in più ruoli.

VIRTUS BOLOGNA - REYER VENEZIA (ore 19.45, diretta in chiaro LBF TV)

La Virtus ha lavorato a ranghi quasi completi nel prestagione, con l'eccezione di Iliana Rupert che è stata impegnata con la WNBA (con Atlanta, eliminata da Dallas). Con la Reyer è arrivata una sconfitta per 69-57, poi due vittorie: la più brillante quella sul Geas con Zandalasini particolarmente ispirata (25 punti), contro Faenza in una gara molto sofferta hanno invece destato impressioni favorevoli Peters e Dojkic, apparsa abbastanza in forma dopo l'esperienza estiva in WNBA con la maglia di Seattle. Venezia arriva a questa Supercoppa senza Kuier e Shepard, che in questi giorni sono state impegnate coi Playoff WNBA (Kuier è avanzata, Shepard ha subito l'eliminazione per mano di Connecticut). Previsti straordinari dunque per il reparto lunghe con una grande occasione soprattutto per Cubaj, una delle più brillanti in preseason, e più minuti per Nicolodi e Meldere.

Supercoppa italiama, il programma

VENERDÌ 22 SETTEMBRE – Semifinali

ore 17.00 - Famila Wuber Schio vs Dinamo Banco di Sardegna Sassari

ore 19.45 - Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna

SABATO 23 SETTEMBRE – Finale

ore 18.00 - Vincente SF 1 vs Vincente SF 2

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming in chiaro e per tutti su LBF TV.