Serie A1, domani Gara3 delle semifinali scudetto: dove vederle in tv o in streaming

Tutto in quaranta minuti per le quattro semifinaliste della serie A1, scocca l'ora di Gara 3 delle semifinali in una domenica pomeriggio tutta da vivere. Per l'occasione, Lega Basket Femminile offrirà l'intero programma di giornata in chiaro, su LBF TV e naturalmente su LBF TV - Canale 411, per una maratona di quasi quattro ore che deciderà i nomi delle due protagoniste delle finali scudetto.

Al PalaRomare, la serie più equilibrata nei margini sinora: Famila Wuber Schio sfida la Passalacqua Ragusa (ore 18, diretta in chiaro su LBF TV e LBF TV - Canale 411). Grande attesa in casa Famila, con Schio che ha lanciato l'ingresso gratuito per il pubblico e l'iniziativa a tema "cromatico" per colorare di arancio il campo di casa. In casa Ragusa, così il coach ibleo Gianni Recupido dopo l'occasione persa in casa: "Abbiamo lottato e questo è un merito: ci portiamo le cose buone che abbiamo fatto. Resettiamo, andiamo a cercare un'altra impresa a Schio. Ce la rigiochiamo e in fondo è come se tutto cominciasse proprio domenica".

Al Taliercio, apre la giornata l'imprevedibile sfida tra l'Umana Reyer Venezia e la Virtus Segafredo Bologna (ore 16, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). Nella sua seconda direzione ai Playoff, seconda vittoria per Angela Gianolla, che nel post-Gara2 ha detto: "Le ragazze avevano talmente tanta energia in corpo che hanno fatto una gara perfetta: quando riconoscono le loro potenzialità e la loro energia fanno un passo avanti importanti come crescita individuale e di squadra. Una partita in cui siamo stati belli da vedere. Adesso pensiamo subito a gara 3, perchè abbiamo risposto presente dopo la prima partita ma dobbiamo concludere il lavoro". Dopo il pesante -29, coach Andrea Mazzon aveva commentato così per la sua Reyer: "Siamo stati troppo contratti ad inizio partita sbagliato troppi tiri da sotto e lay-up. Abbiamo finito il primo tempo con il 23% dal campo e 0/7 da tre punti, è molto difficile vincere fuori casa con queste percentuali. Ci sono delle cose che bisogna fare meglio e proveremo a farle meglio domenica sera".