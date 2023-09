Supercoppa italiana, finale Virtus Bologna - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Virtus Bologna elimina i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, la Germani Brescia si conferma una big della serie A, vincendo contro la Bertram Derthona Tortona: la finale di Supercoppa italiana, primo trofeo ufficiale della nuova stagione del basket tricolore, è servita. Palla a due oggi alle 18 al PalaLeonessa di Brescia per il replay della Finale di Coppa Italia di sette mesi fa, vinta a sorpresa da Brescia. Bologna punta sull'effetto Banchi: il nuovo coach ha esordito con una vittoria pesante, contro Messina, e ora vuole regalare al patron Zanetti il primo trofeo (ieri anche la vittoria delle regazze nella Supercoppa femminile).

Semifinale Olimpia Milano - Virtus Bologna 73-78

Il primo duello stagionale tra le due big italiane va alla Virtus Bologna, che raggiunge la quarta finale consecutiva in Supercoppa Primo quarto segnato da percentuali da campetto bagnato: nessuno fa canestro con continuità. Mirotic però si fa vedere con un paio di bei numeri. Belinelli replica da tre e lucrando tiri liberi e anche Abass infila due triple. Un canestro in penetrazione di Pajola regala a Bologna il vantaggio sulla sirena del primo quarto: 12-14. Secondo quarto con lo stesso spartito. I cambi a raffica delle due panchine non aiutano il decollo della partita. Il ritmo è confuso. Milano trova qualche bella giocata ribaltando il -5 (18-23) in un +5 (28-23) con un break di 10-0 sfruttano il buon momento di Shields, lo mvp dell’ultima finale scudetto. Ma Bologna reagisce bene restituisce un 9-0 con tripla di Hackett sulla sirena dell’intervallo che mantiene la V nera sul +2 (32-34). In avvio di ripresa Bologna trova l’allungo con i cambi. Pajola e Smith spingono il +11 (44-55), nell’Olimpia solo Shields fa attacco. Ma Mirotic e Bortolani trovano punti per ricucire a -6 (53-59) al 30’. Ultimo quarto che ricalca i primi due, molti errori ma Mirotic e Shields riportano sotto ancora Milano e Pangos, sotto traccia per tutta la gara, sorpassa sul 69-68 al 37’. Ultimi 3’ sulla parità a quota 70. Il quinto fallo di Shields è un brutto colpo per coach Messina mentre Beli da tre colpisce il 70-73 bolognese, poi Mickey dalla lunetta mette al sicuro risultato mentre Mirotic spreca le ultime cartucce.

Semifinale Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona 86-63

Semifinale a senso unico, Brescia non lascia scampo a Tortona con una prova di superiorità assoluta. La squadra di coach Magro parte subito forte e mantiene poi un allungo costante sui piemontesi. Tortona può solo inchinarsi e riflettere in vista della nuova stagione.

Supercoppa italiana, finale Virtus Bologna - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La finale della Supercoppa italiana di serie A si gioca oggi, domenica 24 settembre, alle ore 18 al PalaLeonessa di Brescia, e viene trasmessa in diretta in chiaro sui canali NOVE E DMAX (telecronaca di Mario Castelli con Andrea Meneghin opinionista, a bordo campo Giulia Cicchinè e Guido Bagatta. Diretta tv anche su Eurosport1 e streaming su Dazn (telecronaca di Matteo Gandini e Andrea Trinchieri).