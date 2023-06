Verso Olimpia Milano - Virtus Bologna: i numeri del Classico del basket italiano

Nelle LBA Finals 2023 si affrontano per la terza volta consecutiva le due società con più partecipazioni ai playoff: l’Olimpia Milano è alla 41ª mentre la Virtus Bologna è alla 35ª. Al terzo posto c’è Cantù ferma a quota 33 apparizioni nella post-season. L’Olimpia Milano è a quota 29 Scudetti nella propria storia e va a caccia della terza stella. La società biancorossa ha già in bacheca 8 Coppe Italia (l’ultima nel 2022) e le 4 Supercoppe italiane (la più recente conquistata nel 2020) nella bacheca di trofei nazionali. Milano è anche la società con più apparizioni in finale - questa è la 21ª - ed è quella che ha conquistato il maggior numero di titoli con la formula dei playoff (esistente dal 1976/77), 10. Nell’era Giorgio Armani - iniziata nel 2008 – Milano ha conquistato 12 trofei, ossia quattro titoli nazionali (2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2021/22), quattro Coppe Italia (2016, 2017, 2021 e 2022) e quattro Supercoppe Italiane (2016, 2017, 2018 e 2020).

Per la Virtus Bologna, invece, questa è la finale numero 15 in epoca playoff con 9 titoli vinti. Soltanto Milano ha fatto meglio con 21 finali e 10 Scudetti conquistati. In totale gli scudetti conquistati dai bianconeri sono 16, l’ultimo dei quali raggiunto nel 2021. Nell'epoca Zanetti - iniziata nell'annata 2016/17 - la Segafredo ha conquistato la promozione in Serie A al primo colpo nel 2017, ha vinto lo Scudetto nel 2021, la Supercoppa Italiana nel 2021 e nel 2022 e impreziosito la bacheca di trofei continentali con la Basketball Champions League del 2019 e l'Eurocup del 2022.