"Siete pronti a innamorarvi?", la Ferrari svelerà la nuova monoposto 2023 nel giorno di San Valentino

La Ferrari ha scelto San Valentino per la data di presentazione della monoposto con cui correrà nel prossimo campionato del mondo. La Scuderia ha ufficializzato oggi, giovedì 22 dicembre, le voci che si rincorrevano da alcuni giorni.

F1 2023, Ferrari: la data di presentazione

La nuova monoposto con cui Leclerc e Sainz dovranno lottare per vincere il campionato verrà mostrata per la prima volta al mondo martedì 14 febbraio. Grande attesa per il primo discorso da team principal di Frederic Vasseur che ha preso il posto di Mattia Binotto.

La Rossa, seconda nel 2022 tra i piloti con Leclerc e nel Mondiale Costruttori, alle spalle della Red Bull, vuole vincere il titolo, migliorando il ruolino del 2022, quando ha ottenuto tre vittorie con Leclerc, una con Sainz e 12 pole. La Ferrari sarà la seconda squadra a svelarsi: il giorno prima, lunedì 13 febbraio, toccherà alla Aston Martin.