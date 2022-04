Charles Leclerc in pole position a Melbourne, scatterà davanti a Verstappen

Colpo da maestro di Charles Leclerc all'Albert Park di Melbourne. Il pilota monegasco della Ferrari con un ultimo giro mozzafiato è riuscito a prendersi la pole position, fermando il cronometro sul tempo di 1’17”868.

Il Ferrarista ha guidato davvero al limite, superando anche le difficoltà per il sole per riuscire a conquistare la pole position migliorando il tempo di Max Verstappen (Red Bull).

F1, Gp Australia: Leclerc in pole position

In prima fila domani, domenica 10 aprile, di fianco a Leclerc ci sarà proprio il campione del mondo e tra i due si annuncia un altro duello. Terza posizione per la Red Bull di Sergio Perez, che scatta davanti alla McLaren di un redivivo Norris, finalmente tornato alle posizioni che gli competono.

La terza fila della griglia è per le due Mercedes di Hamilton, che per meno di un decimo precede il compagno di team Russell. Le Frecce d'Argento hanno nuovamente evidenziato i limiti mostrati in questo inizio di stagione. In quarta fila il padrone di casa Daniel Ricciardo (McLaren), davanti alla Alpine di Ocon.

Scatteranno dalla quinta fila due piloti che nella Q3 sono stati bersagliati dalla sfortuna, Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Alpine). Il primo è stato penalizzato proprio dalla bandiera rossa esposta quando stava per tagliare il traguardo del suo miglior giro per l'incidente di Alonso, finito a muro per un problema di natura idraulica.

La Aston Martin continua un weekend iniziato nel peggiore dei modi con un nuovo incidente di Stroll. Il pilota canadese ha colpito involontariamente il connazionale della Williams Latifi causando in Q1 la prima bandiera rossa di giornata.

L'Albert Park si conferma un tracciato ricco di insidie e domani sarà spettacolo. Una Ferrari parte in pole position a Melbourne dopo 15 anni: sarà una gara da non per perdere. Il via alle 7 ora italiana.

La griglia di partenza del Gran Premio d'Australia

1) Leclerc (Ferrari) 1’17”868

2) Verstappen (Red Bull) 1’18”154

3) Perez (Red Bull) 1’18”240

4) Norris (McLaren) 1’18”703

5) Hamilton (Mercedes) 1’18”825

6) Russell (Mercedes) 1’18”933

7) Ricciardo (McLaren) 1’19”032

8) Ocon (Alpine) 1’19”061

9) Sainz (Ferrari) 1’19”408

10) Alonso (Alpine) s.t.

11) Gasly (AlphaTauri) 1’19”226

12) Bottas (Alfa Romeo) 1’19”410

13) Tsunoda (AlphaTauri) 1’19”424

14) Zhou (Alfa Romeo) 1’20”155

15) Schumacher (Haas) 1’20”465

16) Albon (Williams) 1’20”135

17) Magnussen (Haas) 1’20”254

18) Vettel (Aston Martin) 1’21”149

19) Latifi (Williams) 1’21”372

20) Stroll (Aston Martin) s.t.