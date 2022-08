F1, Gp Belgio: Super Verstappen trionfa a Spa, doppietta Red Bull, Sainz 3°, Leclerc 6°

Occhio a Verstappen. Dopo l'incredibile tempo fatto segnare nelle qualifiche tanti erano convinti che il campione del mondo della Red Bull fosse tra i papabili per la vittoria. Pochissimi, però, si aspettavano che al campione del mondo in carica, al volante della Red Bull, bastassero soltanto 12 giri per recuperare dalla 14esima posizione e portarsi al comando del Gran Premio del Belgio.

Il trionfo di oggi, domenica 28 agosto a Spa-Francorshamps, di Max Verstappen fa prendere una direzione ancora più netta al mondiale di F12022. L’olandese stravince, piazzandosi davanti al compagno di team Carlos Perez e regala una doppietta al team austriaco.

F1 Gp Belgio: Max domina a Spa, la Ferrari deve reagire in Olanda

La Ferrari porta a casa un buon terzo posto con il poleman Carlos Sainz, ma chiude soltanto in sesta posizione con Charles Leclerc. Il pilota monegasco, che vede aumentare a 98 punti il divario da Verstappen nella classifica mondiale (Perez sale al secondo posto con 5 punti di vantaggio su Leclerc), aveva chiuso in quinta posizione una gara segnata anche da un po’ di sfortuna.

La sua prima sosta ai box era stata anticipata al quarto giro a causa della pellicola di una visiera del casco che si era infilata nella presa del freno anteriore destro. Nel finale un altro errore della Ferrari che lo richiama per montare le gomme morbide per tentare il giro veloce. Obiettivo mancato, così come il sorpasso su Alonso, a causa di una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità nella corsia dei box.

Ora la Ferrari si trova davanti a un’altra sfida difficile. Domenica prossima si corre in Olanda, in casa di Max Verstappen. Nella tana del leone, dopo aver visto una Red Bull così forte, la Rossa è chiamata a rispondere a questo strapotere mostrato oggi dalla Red Bull. Il Mondiale proseguirà senza tregua: domenica 11 settembre si corre il Gp d’Italia a Monza.

F1 Gp Belgio: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen Red Bull

2)Sergio Perez Red Bull + 17.841 2

3) Carlos Sainz Ferrari + 26.886 2

4) George Russell Mercedes + 29.140 2

5) Fernando Alonso Alpine + 73.256 2

6) Charles Leclerc Ferrari + 74.936 3

7) Esteban Ocon Alpine + 75.640 2

8) Sebastian Vettel Aston Martin + 78.107 2

9) Pierre Gasly AlphaTauri + 92.181 2

10) Alex Albon Williams + 101.900 2

11) Lance Stroll Aston Martin + 103.078 2

12) Lando Norris McLaren + 104.739 2

13) Yuki Tsunoda AlphaTauri + 105.217 2

14) Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing + 106.252 2

15) Daniel Ricciardo McLaren + 107.163 2

16) Kevin Magnussen Haas + 1 LAP 2

17) Mick Schumacher Haas + 1 LAP 2

18) Nicholas Latifi Williams + 1 LAP 3

Lewis Hamilton Mercedes + 42 LAPS 0

R Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing + 41 LAPS 0