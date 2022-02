F1, la scuderia che cancella i colori della Russia

Il team statunitense Haas è sceso in pista con una livrea bianca senza i loghi dell'azienda chimica russa Uralkali. Una presa di posizione chiara e netta contro l’attacco della Russia in Ucraina. La Haas, il team statunitense che ha come sponsor l’azienda chimica russa Uralkali, oggi, venerdì 25 febbraio, nell'ultimo giorno dei test prestagionali sul tracciato del Montmelò, è scesa in pista con una livrea completamente bianca.

F1, la livrea bianca della Haas senza sponsor russo

Al volante della vettura nella prima sessione del mattino c’è il pilota russo Nikita Mazepin che nel pomeriggio lascerà il posto al suo compagno di team il tedesco Mick Schumacher.

L’anno scorso la squadra a stelle e strisce aveva resistito alle accuse di chi voleva impedirgli che portasse sulla propria livrea i colori della bandiera russa dopo la decisione di vietare l’esposizione della bandiera e l'inno russo nelle manifestazioni sportive internazionali per la condanna del doping di Stato in Russia comminata dalla Wada.

La Fia e il team si opposero dicendo che quella decisione non vietava l’uso dei colori della bandiera.

Questa volta, però, non è mancata una reazione per la decisione di attaccare di Putin e di fronte alla gravità di quanto sta avvenendo in Ucraina. La Haas sceglie la livrea bianca, mentre Sebastian Vettel ieri, giovedì 24 febbraio, il giorno in cui è esploso il conflitto, era andato giù ancora più duro, dicendo che non correrà a Sochi il Gran Premio di Russia, il prossimo 22 settembre: "È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, io in Russia non correrò".