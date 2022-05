Leclerc in pole davanti a Sainz: la prima fila a Miami è rosso Ferrari

Inizia alla grande il Gran Premio di Miami per la Ferrari. La Scuderia, su quella che si sta rivelando come una pista particolarmente insidiosa, conquista tutta la prima fila con il primo posto di Charles Leclerc, che scatterà davanti al compagno di squadra Carlos Sainz.

F1 Miami: Leclerc in pole davanti a Sainz

Dopo la deludente gara di Imola, le Ferrari avranno nella gara di domani, domenica 8 maggio, una grande opportunità.

Sarà fondamentale riuscire a non farsi sorprendere in partenza dalle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, in seconda fila davanti a Bottas (Alfa Romeo), che precede il suo ex compagno di team in Mercedes, Lewis Hamilton, oggi sesto.

Alle spalle del sette volte campione del mondo partiranno Gasly (Alpha Tauri) e Norris (McLaren), che precedono Tsunoda (Alpha Tauri) e Stroll (Aston Martin), che completano la top-ten.

Esteban Ocon ha pagato dazio alle difficoltà della nuova pista, finendo a muro in Q3. La sua vettura era estremamente danneggiata e non ha potuto prendere parte alle qualifiche.

Domani, domenica 8 maggio, la quinta prova del Mondiale di F1. Una gara che si annuncia appassionante, dove sarà fondamentale non commettere errori.

F1 Gp Miami: la griglia di partenza

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2 Carlos Sainz (Ferrari)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Sergio Perez (Red Bull)

5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6 Lewis Hamilton (Mercedes)

7 Pierre Gasly (AlphaTauri)

8 Lando Norris (McLaren)

9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10 Lance Stroll (Aston Martin)

11 Fernando Alonso (Alpine)

12 George Russell (Mercedes)

13 Sebastian Vettel (Aston Martin)

14 Daniel Ricciardo (McLaren)

15 Mick Schumacher (Haas)

16 Kevin Magnussen (Haas)

17 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18 Alex Albon (Williams)

19 Nicholas Latifi (Williams)

20 Esteban Ocon (Alpine)