F1, Sainz ha l'appendicite: salta il Gp dell'Arabia Saudita

Tegola per la Ferrari. Carlos Sainz dovrà essere operato e non potrà prendere parte al Gp dell'Arabia Saudita in programma sabato 9 marzo a Jeddah. Ad annunciarlo è la stessa scuderia di Maranello. Al pilota spagnolo è stata diagnosticata un'appendicite. "A partire dalle Fp3 e per il resto del fine settimana" si legge nella nota della Ferrari, Sainz "sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari - prosegue il comunicato - augura a Carlos una pronta guarigione".

Già nel pre-fine settimana Sainz aveva saltato i suoi impegni con i media per un malore, riuscendo comunque a prendere parte alle Fp1 e Fp2 di giovedì. Il pilota aveva descritto le prove come le "più dure" su una vettura di F1 fino ad oggi, augurandosi di migliorare in vista delle qualifiche di venerdì. Così però non è stato e il responso dei medici è stato impietoso: appendicite. A Jeddah Sainz non ci sarà, ma probabilmente tornerà in pista già tra due settimane in Australia.