Marc Marquez torna in pista 110 giorni dopo l'operazione: correrà il Gp di Aragon

Non era andato a Misano per fare semplicemente lo spettatore. L'otto volte campione del mondo Marc Marquez in Romagna, dopo il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ha avuto dal test sul tracciato romagnolo le risposte che cercava.

Gli ultimi dubbi sono stati fugati da un ulteriore test in Spagna. Oggi, martedì 13 settembre, è arrivato l'annuncio ufficiale. Marquez correrà il suo Gp di casa, il Gp d'Aragon, domenica 18 settembre. Per la Honda è la notizia più attesa per cercare di risollervarsi da una crisi di risultati mai affrontata prima nella storia dalla casa dell'Ala d'oro.

MotoGp Aragon: il ritorno di Maquez

Sono passati 110 giorni dal Gran Premio d'Italia quando l'alfiere del team Honda Repsol annunciò a sorpresa la necessità di sottoporsi a una quarta opezione all'omero destro.

"L'otto volte campione del mondo - scrive la Honda nel comunicato ufficiale - ha seguito la guida rigorosa del suo team medico per facilitare un recupero completo. Dopo numerosi controlli, consultazioni e test, tutte le parti coinvolte sono soddisfatte del recupero effettuato e il pilota numero 93 compirà ora il prossimo passo della sua riabilitazione: il ritorno alle competizioni. L'obiettivo del fine settimana sarà quello di continuare a migliorare la forma fisica e di valutare le sue prestazioni durante l'intensità di un weekend di Gran Premio e di una gara".