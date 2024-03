Olimpiadi Parigi 2024: atleti russi e bielorussi ammessi da neutrali senza simboli, bandiere e inno

Gli atleti russi e bielorussi saranno ammessi alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, con bandiera neutrale e non sfileranno nella cerimonia inaugurale di venerdì 26 luglio, nella sfilata in barca sulla Senna.

"Non parteciperanno alla parata delle delegazioni e delle squadre nella cerimonia di apertura poiché sono atleti individuali", ha spiegato James Macleod, direttore del CIO.

Il CIO ha stabilito che potranno partecipare un massimo di 54 atleti russi e 28 bielorussi. Attualmente sono qualificati 19 atleti (12 russi e 7 bielorussi).

Il provvedimento è identico a quello adottato due settimane fa dal Comitato Paralimpico Internazionale per la cerimonia del 28 agosto. Il Cio deciderà più avanti sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alla cerimonia di chiusura dell'11 agosto.