Berrettini e Musetti, la crisi continua: subito fuori a Miami

Prosegue la crisi di risultati di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Oggi, sabato 25 marzo, entrambi sono stati eliminati ai trentaduesimi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami, al loro primo incontro nel torneo.

Musetti, numero 21 al mondo, ha perso in due set (6-4, 6-4) contro Jiri Lehecka. Il toscano non ha avuto una grande giornata al servizio, a differenza del rivale, numero 44 al mondo, ma in ascesa, che ha avuto la meglio servendo in modo migliore e prevalendo dal punto di vista tattico.

L'Atp Miami 2023 è stato decisamente amaro anche per Matteo Berrettini che dopo 2 ore e 18 minuti di gioco si è arreso a Mackenzie McDonald, 7-6(8) 7-6(5), rimediando un'altra sconfitta al primo turno, come quella subita agli Australian Open 2023 e la settimana scorsa a Indian Wells.

Un vero peccato visto che il romano, tifato per tutto il match dalla fidanzata Melissa Satta, volata per lui a Miami, era anche partito bene e nel primo set si era portato in vantaggio per 4-2, prima di cedere al tie-break per 10-8. Anche la seconda frazione è stata decisamente combattuta e ha permesso di cogliere qualche segnale incoraggiante con un Berrettini che ha lottato per evitare due palle break sull’1-1, per poi arrendersi purtroppo nuovamente al tie-break.

La speranza è che entrambi possano presentarsi meglio alla stagione sul rosso. Il Masters 1000 a Montecarlo, in programma dall’8 al 16 aprile, li aspetta in campo per un riscatto.