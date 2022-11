Italia-Usa, Coppa Davis 2022: dove vederla in tv e in streaming

Il grande giorno è arrivato. L'Italia, al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, oggi, giovedì 24 novembre, affronterà gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis. Un match a eliminazione diretta che gli azzurri dovranno affrontare senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner, costretti a rinunciare causa infortunio.

Capitan Volandri, per i due singolari e il doppio contro la formazione statunitense di Mardy Fish, si affiderà a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e ai doppisti Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Gli Usa potranno contare su Taylor Fritz, recente semifinalista alle Atp Finals a Torino, dove si è arreso soltanto a Djokovic, su Frances Tiafoe, su Tommy Paul e Jack Sock.

A causa delle assenze la bilancia sembra pendere dal lato statunitense. L'Italia, però, vuole offrire una prova degna di una grande squadra di Coppa Davis.

Coppa Davis, Italia-Usa: gli orari in tv

Il quarto di finale tra Italia e Usa, a Malaga, inizierà alle ore 10. Dopo il primo singolare, seguirà il secondo e in chiusura il doppio.

L'incontro sarà trasmesso in chiaro su RaiSport e su Supertennis e in streaming in chiaro su RaiPlay. L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo, NOW e Supertennix.