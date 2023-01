Italia-Usa, Finale United Cup 2023: orari 8 gennaio, programma, tv, diretta, streaming

L'Italia è pronta a disputare la finale della United Cup 2023. Le azzurre e gli azzurri, grazie al successo in semifinale per 3-1 contro la Grecia, si sono guadagnati il diritto di giocarsi il titolo della United Cup 2023, nella prima edizione del torneo misto che si sta disputando in Australia. Domani, domenica 8 gennaio, si giocherà la finale contro gli Stati Uniti che hanno nettamente battuto in semifinale la Polonia per 5-0.

Tennis, United Cup 2023 Italia-Usa: il programma

La finale, alla Ken Rosewall Arena di Sydney, inizierà alle 3 ora italiana con il singolare che vedrà Jessica Pegula contro Martina Trevisan. Sarà poi il turno di Lorenzo Musetto contro Frances Tiafoe e di Taylor Fritz contro Matteo Berrettini. Lucia Bronzetti chiuderà il programma dei singolari contro Madison Keys. A seguire si potrebbe giocare il doppio misto.

Dalle 03.00 italiane

Jessica Pegula-Martina Trevisan

A seguire

Frances Tiafoe-Lorenzo Musetti

Non prima delle 07.30 italiane

Taylor Fritz-Matteo Berrettini

A seguire

Madison Keys-Lucia Bronzetti

A seguire