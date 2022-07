Lorenzo Musetti batte Alcaraz in finale ad Amburgo: è il suo primo titolo Atp

Lorenzo Musetti ce l'ha fatta. Il giovane tennista di Carrara, oggi, domenica 24 luglio, ha trionfato nell'Atp 500 di Amburgo conquistando il suo primo titolo Atp in carriera. In finale ha battuto Carlos Alcaraz, 19 anni e già numero 5 al mondo, che quest'anno ha già conquistato 4 titoli. Un giovane campione che è decisamente abituato a gestire le finali.

Tennis, Atp 500: Musetti vince il suo primo titolo Atp

Lorenzo Musetti, però, sa di disporre di classe da vendere. Oggi, domenica 24 luglio, ha vinto in 3 set (6-4, 6(6)-7, 6-4 una finale che ha riservato grandi emozioni e spettacolo.

In quella che è destinata ad essere una lunga carriera ricoderà sempre questa domenica, quella in cui ha ottenuto il suo primo successo tra i professionisti. In questa settimana amburghese ha dovuto battere avversari tosti che non gli hanno risparmiato nulla come Dusan Lajovic, a cui al primo turno ha dovuto annullare due match-point, Emil Ruusuvuori agli ottavi (6-4, 7-5), Alejandro Davidovich Fokina ai quarti (6-4, 6-3) e Cerundolo in semifinale (6-3, 7-6).

Grazie a questo memorabile successo in finale contro Carlos Alcaraz da domani Lorenzo Musetti sarà 31esimo nella classifica Atp.