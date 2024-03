Musetti-Shelton, oggi Atp Miami: dove vederla in diretta

Nuova sfida per Lorenzo Musetti all'Atp Masters 1000 di Miami. Oggi, lunedì 25 marzo, il toscano nei sedicesimi di finale del 1000 in Florida affronta l'americano Ben Shelton.

Nel turno precedente Musetti ha sconfitto il russo Roman Safiullin, mentre Shelton ha avuto la megio sullo spagnolo Martin Landaluce.

Un anno fa, nell'unico precedente tra i due, a vincere sull'erba del Queen's era stato il carrarino, ma stavolta Shelton avrà dalla sua la superficie veloce.

Musetti-Shelton, Atp Miami: dove vederla in tv

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, valido per i sedicesimi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami, in programma lunedì 25 marzo, si gioca non prima delle ore 21.20 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in diretta streaming su Sky Go e Now.