Sinner-Griekspoor oggi Atp Miami 2024: dove vederla in diretta

Nuovo match per Jannik Sinner nei sedicesimi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'altoatesino, numero 2 del seeding, oggi, domenica 24 marzo, sfida l'olandese Tallon Griekspoor, la 25esima forza del torneo.

Sinner-Griekspoor, Atp Miami 2024: l'orario in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor è il terzo nel programma di domenica 24 marzo che inizia alle 17 ora italiana. Prima si sfideranno, nel torneo femminile Coco Gauff e Oceane Dodin, poi scenderanno in campo, nel torneo maschile, Fabian Marozsan e Holger Rune.

Sinner-Griekspoor non si giocherà prima delle 19.35 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in diretta streaming su Sky Go e Now.