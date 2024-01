Sinner-Khachanov, Australian Open: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Domenica 21 gennaio (non prima delle ore 6) Jannik Sinner scenderà in campo negli ottavi di finale degli Australian Open per affrontare il russo Karen Khachanov.

Jannik, numero 4 della classifica Atp, troverà dall'altra parte della rete il numero 15 del ranking mondiale che l'anno scorso fu semifinalista a Melbourne e nel 2022 raggiunse la semifinale degli US Open.

Un match decisamente più impegnativo rispetto a quelli nettamente vinti sinora con Botic van de Zandschulp, Jesper De Jong e Sebastian Baez.

Sinner-Khachanov, Australian Open: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale degli Australian tra Sinner e Khachanov non inizierà prima delle ore 6 italiane e sarà trasmesso in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD), e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.