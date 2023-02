Musetti-Cachin, oggi tv Atp 250 Buenos Aires: dove vederla in diretta e in streaming

Inizia oggi, giovedì 16 febbraio, l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina il tennista carrarino va a caccia di buoni risultati. Nel primo match sulla superficie che preferisce affronterà, per la prima volta in carriera, il tennista argentino Pedro Cachin.

Un avversario da non sottovalutare visto che è riusciuto, al primo turno, ad avere la meglio sul brasiliano Thiago Monteiro, battuto in due set (7-6, 6-4).

Atp 250 Buenos Aires: Musetti-Cachin oggi, gli orari e dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale dell'Atp 250 di Buenos Aires tra Lorenzo Musetti e Pedron Cachín è il terzo in programma dalle 17.30 sul Court Guillermo Vila e non inizierà prima delle ore 22.30. Sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming per gli abbonati su Supertennix e su Tennis Tv.