Del Monte Supercoppa, trionfo Perugia dopo una clamorosa rimonta

La Sir Safety Vim Susa Perugia ha vinto la Del Monte Supercoppa Italiana di pallavolo maschile. Al Biella Forum, gli umbri hanno superato 3-2 la Lube Civitanova al termine di un match combattuto. Sotto 0-2 Perugia prima è riuscita a rimontare nel terzo e quarto set (terminato 34-32)e poi si è aggiudicato il tie-break (15-12). Per gli umbri è la seconda Supercoppa consecutiva, quinta della sua storia.

“Vincere è sempre bellissimo - commenta a fine gara Simone Giannelli - Sono davvero contento, la Supercoppa è un trofeo difficile che arriva subito. Sono contento perché è un altro trofeo per Perugia, sono contento di vedere tutti, staff e tifosi, felici e contenti e sono orgoglioso della squadra perché nelle difficoltà ci siamo compattati. Ci eravamo detti di utilizzare la Supercoppa per crescere come gruppo ed aggiungere valore alle parole famiglia e gruppo che ci diciamo in palestra e quello di stasera è stato un esempio concreto. Faccio i complimenti a Was Ben Tara perché nel terzo set in battuta l’ha girato. Bravi tutti, adesso si riparte con il lavoro”.

IL MATCH

C’è Ben Tara nei sette di partenza. Primo break del match di Leon (2-3). Zaytsev capovolge con il muro (4-3). Fuori Ben Tara (6-4). Lagumdzija mantiene le distanze (10-8). Out Ben Tara (12-9). Perugia accorcia e con Leon si riporta a-1 (15-14). Ace di Nikolov, Lube di nuovo a +3 (18-15). Doppio ace per Ben tara, si torna in parità (18-18). La Lube riparte con Zaytsev (21-19). Civitanova arriva al doppio set point (24-22). Il muro di Diamantini manda avanti la Lube (25-22).



Si riparte con i muri di Solè e Giannelli (1-4). Semeniuk mantiene le distanze (4-7). Flavio vincente sotto rete (4-8). La Lube dimezza con il muro di Lagumdzija (6-8). Fuori Zaytsev (6-10). Giannelli di seconda intenzione (10-14). Lagumdzija riporta a -1 i suoi (13-14). Semeniuk chiude la pipe e fa ripartire i bianconeri (15-18). Il muro Lube fa la voce grossa (17-18). Ace di Yant e parità (19-19). Lagumdzija manda avanti Civitanova (22-21). Muro di Yant, Lube al set point (24-22). Chinenyeze segna il raddoppio cuciniero (25-23).



Diamantini a muro poi out Leon nel terzo set (4-2). Attacco ed ace di Ben tara (4-4). Si resta in parità con il muro di Leon (9-9). Tocca l’astina l’attacco di Lagimdzija (11-12). Ace di Zaytsev (14-13). Muro di Flavio (14-15). Ace di Yant poi muro di De Cecco (19-17). Maniout Lagumdzija (20-17). Ace di Ben Tara poi Leon in contrattacco poi altro ace di Ben Tara poi Leon in contrattacco (20-22). Ace di Leon, set point Perugia (21-24). La pipe di Leon accorcia (21-25).



Ace di Lagumdzija ed errore di Leon in avvio di quarto (3-1). La Lube scappa subito complici vari errori bianconeri (6-3). Muro di Ben Tara (6-5). Muro di Lagumdzija (8-5). Fuori Zaytsev poi muro di Flavio (8-8). De Cecco sotto rete (12-10). Perugia trova la parità con il maniout di Semeniuk (14-14). Ancora il martello polacco (14-15). Si gioca punto a punto (18-19). Lagumdzija capovolge tutto (22-20). Flavio pareggia a quota 23. Chinenyeze a terra, match point Lube (24-23).

Leon rimanda la sentenza ai vantaggi (24-24). Ancora Chinenyeze (25-24). In rete Yant dai nove metri (25-25). Nikolov (26-25). Errore di Lagumdzija (26-26). Fuori Semeniuk (27-26). Ben Tara sfonda (27-27). Fuori Lagumdzija, set point Perugia (27-28). Diamantini in primo tempo (28-28). Flavio sempre dalle vie centrali (28-29). Zaytsev con l’attacco (29-29). Leon con la pipe (29-30). Leon fuori in contrattacco (30-30). Muro di Nikolov (31-30). Semeniuk in pipe (31-31). Nikolov (32-31). Solè dopo un lungo scambio (32-32). Invasione a muro Lube (32-33). Ben Tara decide che si gioca tutto al tie break (32-34).



Subito 2-0 Lube. Nikolov (4-2). Muro di Flavio (4-4). Altro muro bianconero poi Semeniuk (4-6). Ben Tara in attacco e si cambia campo (6-8). Contrattacco di Leon (7-10). Ace di Yant (9-10). Solè in primo tempo (9-11). Giannelli in attacco (9-12). Ancora Solè (10-13). Ace di Leon con l’aiuto del nastro, match point Perugia (10-14). La Lube accorcia (12-14). Semeniuk (12-15).

IL TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SUSA VIM PERUGIA 2-3 Parziali: 25-22, 25-23, 21-25, 32-34, 12-15



CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Lagumdzija 22, Diamantini 9, Chinenyeze 8, Nikolov 12, Zaytsev 15, Balaso (libero), Yant 6, Anzani, Larizza, Motzo. N.e.: Bottolo, Thelle, Bisotto (libero). All. Blengini, vice all. Giannini.



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 21, Flavio 13, Solè 8, Leon 21, Semeniuk 20, Colaci (libero), Toscani, Held, Plotnytskyi, Ropret. N.e.: Herrera, Candellaro, Russo (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Massimo Florian - Andrea Puecher



LE CIFRE – CIVITANOVA: 25 b.s., 7 ace, 45% ric. pos., 22% ric. prf., 47% att., 13 muri. PERUGIA: 26 b.s., 8 ace, 57% ric. pos., 31% ric. prf., 52% att., 9 muri.