Volley femminile, l'Italia batte la Spagna e vola ai quarti degli Europei

La nazionale femminile di volley si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023, battendo 3-0 la Spagna al Pala Wanny di Firenze, gremito di spettatori, col punteggio di 25-23, 25-22, 25-19. Al prossimo turno, martedì 29, l'Italia affronterà la vincente di Francia-Romania, sempre a Firenze.

La cronaca del match

Nel primo set la Spagna ha creato qualche problema alle azzurre che non riuscivano bene a rispondere alle battute di De Paula e compagne ma grazie ai punti della giovane 'padrona di casa' Antropova (gioca nella Savino Del Bene Scandicci)e di capitan Sylla le azzurre si aggiudicavano la prima frazione di gioco con il minimo vantaggio sulle iberiche.

Nel secondo set l'Italia, con una Spagna che ha provato a ribattere colpo su colpo, controllava meglio il match anche se non sono mancate le difficoltà ma che chiudeva sul 25-22 con un importante break nel finale di set. Nel terzo set, davanti a un pubblico entusiasmato - ben 3800 gli spettatori con un incasso di 77.555 euro -, l'Italia dominava dall'inizio alla fine chiudendo la partita con un più netto 25-19.

Tra le migliori in campo da registrare l'ottima prova della Antropova, anche se ha commesso qualche errore in più rispetto al solito, capitan Sylla che oltre a guidare la squadra è stata molto efficace in ricezione e attacco, e anche le centrali Lubian e Danesi che hanno messo in campo una prestazione di pregevole qualità. Il sesto 3-0 su sei gare disputate dà grande fiducia in vista della sfida alla Francia, che ha battuto nell'altro ottavo di finale odierno la Romania e saranno dunque l'ultimo ostacolo da superare per un'Italia che vede sempre più avvicinarsi il traguardo Bruxelles.

Il tabellino di Italia-Spagna

Italia-Spagna 3-0 25-23, 25-22, 25-19

Italia: Orro 2, Pietrini 12, Danesi 9, Antropova 17, Sylla 10, Lubian11, Parrocchiale (L). Bosio, Fersino, Egonu 1, Omoruyi. N.e. Degradi, Squarcini. All. Mazzanti.

Spagna: Schlegel 3, Jimenez 3, De Paula 16, Camino 9, Varela 4, Lazaro, Llabres (L). Mavrommatis 1, Piza, Aranda. N.e. Priante, Martinez, Garcia, Prol. All. Saurin.



Arbitri: Koutsoulas (GRE), Geldof (NED)



Durata Set: 27’, 27, 25’



Italia: 10 bv, 15 bs, 7 m, 28 et.

Spagna: 1 bv, 8 bs, 1 m, 13 et.