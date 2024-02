A 26 anni ha 22 figli, 21 con la surrogata: "Ne voglio più di cento"

Una giovane di soli 26 anni ha già 22 figli e ha affermato di volerne almeno 105. Kristina Ozturk, residente in Georgia, ha avuto 21 dei suoi figli grazie alla maternità surrogata, con 20 nati in poco più di un anno. La 26enne, sposata con il 58enne milionafrio turco Galip Ozturk, racconta la sua vita sul suo account di Instagram batumi_mama, che conta più di 256mila follower. "Sembrerebbe che tutto ciò che riguarda l'educazione dei figli sia già stato scritto, ma ogni giorno ogni genitore è alla ricerca di informazioni utili per dare solo il meglio ai propri figli. E io non faccio eccezione. Come madre di ventidue figli, posso dire con certezza che non esistono troppe informazioni: si può sempre trovare qualcosa di nuovo", ha scritto in un post.

La giovane ha poi raccontato che "dopo decine, se non centinaia di articoli, libri, webinar e corsi di formazione, ho deciso di scrivere il mio libro, dove le informazioni più importanti per i giovani genitori saranno raccolte e strutturate un po' alla volta". Kristina e Galip hanno pagato 168mila euro in totale alle madri surrogate tra marzo 2020 e luglio 2021, e spendono 80mila euro all'anno per 16 babysitter. Parlando con Fabulous, la donna ha raccontato: "Sto sempre con i bambini, facendo tutte le cose che le mamme fanno normalmente". La madre, che all'epoca viveva in una villa a tre piani con la sua famiglia, raccontato che lei e Galip avevano scelto di ricorrere a madri surrogate perché volevano avere il maggior numero di figli possibile. Il loro primo figlio Mustafa è nato il 10 marzo 2020, mentre l'ultima nata, la 22esima figlia insieme, Olivia, ha due anni.

"Posso dire una cosa: le mie giornate non sono mai noiose. Ogni giorno è diverso, dalla pianificazione degli orari del personale allo shopping per la mia famiglia", ha dichiarato Kristina parlando della sua routine. Kristina ha anche rivelato di spendere 4.600 euro a settimana per i prodotti essenziali per i bambini, tra cui 20 grandi sacchi di pannolini e 53 confezioni di latte artificiale. La 26enne ha conosciuto il ricco proprietario di un hotel Galip durante una vacanza nella città costiera di Batumi, in Georgia.

Come racconta il Daily Mail l'uomo d'affari è stato arrestato nel maggio dello scorso anno dopo che un'irruzione in casa ha trovato "quantità particolarmente elevate" di droga. È stato inoltre accusato di evasione fiscale, falsificazione e riciclaggio di denaro. Galip era già fuggito dalla Turchia nel 2018 dopo che una corte d'appello aveva approvato la sua condanna all'ergastolo per un omicidio avvenuto nel 1996. Ma il suo team legale ha dichiarato che ricorrerà in appello e l'uomo d'affari ha negato tutti i reati. Sul suo profilo Instagram Kristina ha raccontato i momenti difficili che ha affrontato senza il marito. "Molti di voi hanno notato che con gli eventi che stanno accadendo nella nostra famiglia, è stato più difficile per me tenere la pagina", ha detto in un post.