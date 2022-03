Figlio di un miliardario muore da eroe per salvare la fidanzata

È morto da eroe, cercando di salvare la fidanzata caduta nell’oceano durante una gara di pesca. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare: Juan Carlos Escotet Alviarez appena si è tuffato in acqua è stato travolto dalla scia del motore dell'imbarcazione a bordo del quale stava viaggiando, a circa sei miglia dalla costa di Key Largo. Il 31enne era il figlio minore di Juan Carlos Escotet Rodriguez, un banchiere milionario fondatore della banca venezuelana Banesco. Un uomo che si è fatto da solo, iniziando a lavorare a tempo pieno come fattorino per il Banco Union nel 1976 all'età di 17 anni, mentre studiava economia di notte. Secondo Forbes il suo patrimonio vale circa 3,5 miliardi di dollari. Alviarez e la sua fidanzata Andrea Montero stavano partecipando a una gara di pesca.

Era una passione che li accomunava e infatti sui social pubblicavano diversi scatti che li ritraevano a bordo della barca a testimonianza di questo hobby. Nel bel mezzo della competizione Andrea è scivolata in acqua, non si sa ancora se abbia perso l’equilibrio oppure abbia battuto la testa. Pare che in quel momento la barca fosse in movimento perché a bordo stavano ‘combattendo’ contro un enorme pesce cercando di catturarlo. Sono stati momenti concitati. Sta di fatto che Alviarez si è accordo che la fidanzata era in acqua e non ha esitato un solo istante: si è buttato per salvarla.

Purtroppo non ci è riuscito perché il suo corpo è stato falciato dall’elica della barca in movimento. Sarebbe morto appena entrato in acqua. La ricostruzione, sommaria perché al momento le indagini sono ancora in corso, sono emerse dal rapporto della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). La sua fidanzata sarebbe stata tratta in salvo, ma sotto shock non ricorderebbe neanche le circostanze che l’hanno fatta scivolare in acqua. Il condizionale è d’obbligo perché nel rapporto della FWC non c’è menzione delle condizioni di salute di lei. Il 31enne si era laureato all’università di Miami ed era stato direttore della divisione Usa di Banesco.

Secondo il quotidiano venezuelano El Nacional anche altri due figli del banchiere milionario lavorando nell’istituto fondato dal papà. Alviazer vantava una notevole esperienza nello sviluppo immobiliare nell'area di Miami e come hobby praticava la pesca sportiva. In una foto pubblicata sui social e datata 31 gennaio 2021, appare insieme alla sua fidanzata e ad altri amici a bordo di una barca di nome Otoro. La coppia avrebbe dovuto sposarsi a novembre, pare che i preparativi fossero già cominciati. Quando è successa la tragedia stavano partecipando a un torneo di pesca ospitato dall'Ocean Reef Club.