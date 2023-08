La donna morta per aver bevuto troppa acqua

Morire per una intossicazione da acqua. Anche se potrebbe sembrare assurdo, si tratta di una rara conseguenza del bere molta acqua in breve tempo. Un eccesso che può arrivare a provocare la morte, come avvenuto nel caso di Ashley Summers, una donna statunitense di 35 anni, mamma di due figli, deceduta proprio per questo tipo di intossicazione. La tragedia è avvenuta lo scorso 4 luglio, quando la 35enne si trovava insieme alla famiglia a Lake Freeman, in Indiana: Ashley stava trascorrendo un fine settimana di vacanza con il marito e le due figlie piccole. Cosa è successo? Secondo una prima ricostruzione, riportata ai media locali dal fratello della donna, Devon Miller, Ashley avrebbe bevuto "quattro bottiglie d'acqua in 20 minuti".

L'ultimo giorno la donna ha iniziato a sentirsi male, lamentando una forte emicrania e un senso di stordimento. Dopo il ritorno a casa la donna ha perso i sensi nel suo garage ed è stata subito trasportata all'IU Health Arnett Hospital: "L'altra mia sorella Holly mi ha chiamato, dicendo che Ashley era in ospedale - ha spiegato Devon Miller - mi disse: Ha un gonfiore al cervello, non sanno cosa lo sta causando, non sanno cosa possono fare per farlo scendere e non ha un bell'aspetto".

La 35enne, nonostante le cure ricevute in ospedale, non ha più ripreso conoscenza. Intossicazione da acqua: questa la causa del decesso che i medici hanno comunicato ai familiari. Un caso che ha scioccato anche il personale medico, come riportato da Blake Froberg, un tossicologo dell'ospedale: "È stato uno shock per tutti noi. Quando hanno iniziato a parlare della tossicità dell'acqua. Si tratta di una rara causa di morte, che si verifica soprattutto d'estate o in persone che lavorano all'aperto. Ci sono alcune cose che possono rendere qualcuno più a rischio, ma la cosa generale che succede è che hai troppa acqua e non abbastanza sodio nel tuo corpo". In questa condizione, l'eccessivo quantitativo d'acqua presente nel corpo travolge la capacità degli organi, come ad esempio i reni. È fondamentale mantenere un equilibrio tra acqua ed elettroliti come sodio, potassio e cloruro, che assicuri il corretto funzionamento delle cellule. Il sodio in particolare ricopre un ruolo cruciale nelle comunicazioni tra le cellule tramite impulsi nervosi.

